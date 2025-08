Quindicenne sul volo sbagliato, Easyjet apre una indagine interna a Minorca

Dopo il caso del quindicenne imbarcatosi per errore a Minoraca su un aereo per Malpensa anziché per London Stansted, Easyjet comunica di aver avviato una verifica interna. Un passaggio che coinvolge anche la società che assicura i servizi di terra (handling) per la compagnia all’aeroporto di Minorca Mahon (MAH).

La compagnia aerea coinvolta, Easyjet, ha diffuso un comunicato mercoledì mattina, a seguito delle notizie apparse prima sulla stampa britannica e poi italiana: «Stiamo indagando con l’aeroporto e il nostro fornitore di servizi di assistenza a terra a Mahon per capire come un giovane passeggero sia riuscito a viaggiare da solo su un volo sbagliato diretto a Milano».

«All’arrivo a Milano, il passeggero è stato accolto dal nostro team e dalle autorità locali, e abbiamo organizzato il viaggio di un familiare per raggiungerlo in giornata. Restiamo in contatto con la famiglia per offrire tutto il nostro supporto. Easyjet collabora strettamente con tutti gli aeroporti in cui opera per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri».