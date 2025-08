Sbaglia aereo a Minorca, 15enne sbarca a Malpensa anziché a Londra

Un errore di imbarco ha portato un adolescente britannico a sbarcare in Italia invece che a tornare a casa nel Regno Unito. Il ragazzo, in vacanza nell’isola spagnola di Minorca, avrebbe dovuto prendere un volo per Liverpool ma si è ritrovato invece a Milano Malpensa, dove è stato accolto dal personale dell’aeroporto e assistito fino all’arrivo dei familiari.

Secondo quanto riportato dai media britannici (nello specifico il Guardian), il giovane – 15 anni – stava viaggiando da solo e al momento dell’imbarco sarebbe salito per errore su un volo diretto a Milano Malpensa, anziché su quello per London Stansted. L’equivoco non sarebbe stato rilevato né ai controlli di sicurezza né al gate di partenza.

A bordo, durante il volo, il personale di cabina si è accorto della presenza di un passeggero in più e ha rilevato l’errore di imbarco. Nel frattempo, a terra la polizia britannica ha verificato con le telecamere l’identità del giovane.

La compagnia aerea coinvolta, Easyjet, non ha diffuso comunicati ufficiali ma ha fatto sapere di essere in contatto con la famiglia e di aver aperto un’indagine interna.

Le autorità aeroportuali di Minorca hanno confermato che stanno verificando le dinamiche dell’accaduto per capire come sia stato possibile che un passeggero minorenne sia riuscito a salire su un volo sbagliato senza che nessuno se ne accorgesse.

Una volta arrivato in Italia, l’adolescente è stato accolto e messo in sicurezza dal personale dell’aeroporto di Malpensa. Dopo alcune ore è stato organizzato il rientro nel Regno Unito. Nessuna conseguenza per il ragazzo, se non la disavventura e un viaggio di ritorno più lungo del previsto.

Per quanto possa sembrare incredibile, soprattutto in periodi di grande traffico il sistema aeroportuale può mostrare falle, anche a causa della semplificazione delle procedure adottate nella pratica: qualche mese fa aveva fatto notizia un volo da Manchester che era partito per Malpensa con un passeggero in più, causando un allarme su tutto lo scalo britannico e una successiva indagine.