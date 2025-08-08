Varese News

Scontro fra auto e furgone nel tunnel sulla strada 336 Malpensa: soccorse due persone

ue donne sono state estratte dalle vetture e soccorse dal personale del 118 intervenuto sul posto

Violento l’impatto tra un furgone un auto accaduto sulla Ss 336 in direzione Malpensa. Un incidente accaduto alle 13 di oggi, venerdì 8 agosto, nel tratto tra Cuggiono nord/Buscate sud  e Castano sud/Buscate nord. Due donne sono state estratte dalle vetture e soccorse dal personale del 118 intervenuto sul posto.

Ad intervenire i Vigili del fuoco volontari di Inveruno che hanno portato fuori dall’abitacolo le due persone ferite di 51 e 78 anni. Entrambe sono state poi portate in pronto soccorso a Legnano in codice giallo. Con l’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate anche l’auto infermieristica di Magenta. A gestire la viabilità ed a eseguire i rilievi del caso la Polizia Stradale.

Pubblicato il 08 Agosto 2025
