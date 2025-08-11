Scontro tra furgone e motociclo in viale Aguggiari a Varese
È successo alle 19 di lunedì sera nel tratto iniziale del viale in uscita dal centro. Impegnati due mezzi di soccorso
Incidente stradale tra furgone e motociclo in viale Aguggiari a Varese, intorno alle 19 di oggi, lunedì 11 agosto.
È avvenuto nel tratto iniziale del viale, sulla corsia in direzione città. Sul posto due mezzi di soccorso.
Si segnalano code direzione centro.
