Varese News

Varese Laghi

Scontro tra furgone e motociclo in viale Aguggiari a Varese

È successo alle 19 di lunedì sera nel tratto iniziale del viale in uscita dal centro. Impegnati due mezzi di soccorso

Generico 11 Aug 2025

Incidente stradale tra furgone e motociclo in viale Aguggiari a Varese, intorno alle 19 di oggi, lunedì 11 agosto.

È avvenuto nel tratto iniziale del viale, sulla corsia in direzione città. Sul posto due mezzi di soccorso.

Si segnalano code direzione centro.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Agosto 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.