Taino, riapre il Viale dei Carpini: “Spazi di nuovo fruibili e in sicurezza”
Dopo il cedimento di un albero avvenuto il 16 giugno, l’amministrazione ha attivato controlli tecnici e interventi mirati per garantire la sicurezza del viale e delle aree adiacenti
Il Viale dei Carpini, insieme all’area giochi per bambini e alla zona fitness, torna finalmente fruibile per i cittadini di Taino a partire da sabato 9 agosto. La riapertura è stata annunciata ufficialmente dall’Amministrazione comunale, che ha concluso in tempo i lavori programmati dopo il cedimento di un albero avvenuto lo scorso giugno.
L’intervento dopo l’incidente del 16 giugno
Il percorso di riapertura è iniziato dopo l’episodio del 16 giugno, quando un carpino è improvvisamente crollato in una giornata senza vento. Un evento grave, che ha spinto il Comune ad agire rapidamente per garantire la sicurezza dell’area.
Già il 17 giugno è stata richiesta una prima perizia agronomica per permettere lo svolgimento in sicurezza degli eventi già in programma. Contemporaneamente è stato incaricato il dott. Bonetti di eseguire un’analisi approfondita di tutte le piante presenti lungo il viale.
Lavori pianificati e interventi mirati
Grazie alla relazione tecnica ottenuta, il Comune ha potuto programmare interventi mirati e basati su dati oggettivi. Durante il Consiglio comunale del 28 luglio è stata approvata una variazione di bilancio per finanziare gli interventi, poi eseguiti da operatori specializzati sotto la supervisione dell’agronomo.
«L’obiettivo non è garantire una sicurezza assoluta – concetto inapplicabile nel contesto delle alberature – ma ridurre in modo significativo il rischio residuo» – ha spiegato il dott. Bonetti durante l’assemblea pubblica del 31 luglio.
“Nessuna perdita di tempo”
Il sindaco Stefano Ghiringhelli e l’assessore ai Lavori Pubblici hanno ribadito che l’amministrazione ha agito con prontezza e responsabilità, «nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste per un’amministrazione pubblica».
Grazie alla collaborazione tra uffici, tecnici e operatori, l’impegno preso con i cittadini è stato mantenuto: il viale e le aree adiacenti tornano accessibili prima di Ferragosto, come promesso.
Invito alla cittadinanza
L’Amministrazione invita ora la cittadinanza a «riappropriarsi di questi spazi con rispetto e consapevolezza», nel segno di una convivenza equilibrata tra persone, ambiente e territorio.
