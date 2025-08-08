Varese News

Varese Laghi

Taino, riapre il Viale dei Carpini: “Spazi di nuovo fruibili e in sicurezza”

Dopo il cedimento di un albero avvenuto il 16 giugno, l’amministrazione ha attivato controlli tecnici e interventi mirati per garantire la sicurezza del viale e delle aree adiacenti

taino tour 2022 luoghi

Il Viale dei Carpini, insieme all’area giochi per bambini e alla zona fitness, torna finalmente fruibile per i cittadini di Taino a partire da sabato 9 agosto. La riapertura è stata annunciata ufficialmente dall’Amministrazione comunale, che ha concluso in tempo i lavori programmati dopo il cedimento di un albero avvenuto lo scorso giugno.

L’intervento dopo l’incidente del 16 giugno

Il percorso di riapertura è iniziato dopo l’episodio del 16 giugno, quando un carpino è improvvisamente crollato in una giornata senza vento. Un evento grave, che ha spinto il Comune ad agire rapidamente per garantire la sicurezza dell’area.

Già il 17 giugno è stata richiesta una prima perizia agronomica per permettere lo svolgimento in sicurezza degli eventi già in programma. Contemporaneamente è stato incaricato il dott. Bonetti di eseguire un’analisi approfondita di tutte le piante presenti lungo il viale.

Lavori pianificati e interventi mirati

Grazie alla relazione tecnica ottenuta, il Comune ha potuto programmare interventi mirati e basati su dati oggettivi. Durante il Consiglio comunale del 28 luglio è stata approvata una variazione di bilancio per finanziare gli interventi, poi eseguiti da operatori specializzati sotto la supervisione dell’agronomo.

«L’obiettivo non è garantire una sicurezza assoluta – concetto inapplicabile nel contesto delle alberature – ma ridurre in modo significativo il rischio residuo» – ha spiegato il dott. Bonetti durante l’assemblea pubblica del 31 luglio.

“Nessuna perdita di tempo”

Il sindaco Stefano Ghiringhelli e l’assessore ai Lavori Pubblici hanno ribadito che l’amministrazione ha agito con prontezza e responsabilità, «nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste per un’amministrazione pubblica».

Grazie alla collaborazione tra uffici, tecnici e operatori, l’impegno preso con i cittadini è stato mantenuto: il viale e le aree adiacenti tornano accessibili prima di Ferragosto, come promesso.

Invito alla cittadinanza

L’Amministrazione invita ora la cittadinanza a «riappropriarsi di questi spazi con rispetto e consapevolezza», nel segno di una convivenza equilibrata tra persone, ambiente e territorio.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Agosto 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.