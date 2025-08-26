Varese News

Temperature in calo e temporali in arrivo

Una perturbazione in avvicinamento dall'Atlantico richiamerà intense correnti sudoccidentali verso le Alpi portando un aumento dell'instabilità e una diminuzione delle temperature massime

fulmini, temporale, foto di Mirko Landoni

Ancora una giornata di tempo stabile ma la tregua è destinata a interrompersi a breve.  Nei prossimi giorni, secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, una perturbazione in avvicinamento dall’Atlantico richiamerà intense correnti sudoccidentali verso le Alpi portando un aumento dell’instabilità e una diminuzione delle temperature massime. (Foto di Mirko Landoni)

La giornata di martedì sarà in buona parte soleggiata con solo qualche nuvola irregolare nel primo mattino in dissolvimento, poi verso sera passaggi nuvolosi. Precipitazioni assenti salvo poche gocce nella notte su Val d’Ossola e Canton Ticino.

Mercoledì invece sarà in parte soleggiato in mattinata all’est. Via via passaggi nuvolosi più consistenti a partire dal Piemonte accompagnati da rovesci sparsi e locali temporali specie da metà giornata. Temperature massime in diminuzione.

Pubblicato il 26 Agosto 2025
