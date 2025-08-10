Traffico da bollino nero, in due giorni oltre 27 milioni di transiti sulla rete Anas
Si chiude il secondo weekend di agosto all’insegna delle grandi partenze verso le mete di villeggiatura. La mattina di sabato il momento più critico, in concomitanza con la chiusura di molte attività e l’avvio delle ferie
Si chiude il secondo weekend di agosto all’insegna delle grandi partenze verso le mete di villeggiatura. Tra venerdì 8 agosto e le 12 di oggi, domenica 10, Anas ha registrato 27,4 milioni di transiti sulla rete stradale e autostradale in gestione, confermando le previsioni di traffico in forte crescita in vista della settimana di Ferragosto.
Sabato il picco degli spostamenti
La giornata di sabato 9 agosto, classificata da Viabilità Italia con bollino nero, ha visto un aumento medio del 3% di transiti rispetto al sabato precedente, con punte del +10% nel Sud Italia e incrementi significativi sia sulle tratte verso le località di mare (+5%) che di montagna (+11%).
Anche il traffico notturno tra sabato e domenica ha registrato forti aumenti: +70% sull’A2 “del Mediterraneo”, +40% sull’A19 “Palermo-Catania” e +45% sul RA13 “A/4 – Trieste” in zona Duino Aurisina.
I dati dalle principali direttrici
Sull’A2, tra Salerno e Pontecagnano Faiano, si sono registrati quasi 200mila passaggi, con punte di oltre 240mila veicoli nelle aree più trafficate. In Sicilia, sulla A19DIR “Diramazione per via Giafar” si sono contati 163.850 veicoli, mentre il Grande Raccordo Anulare di Roma ha visto una flessione rispetto allo scorso fine settimana.
Sulla dorsale adriatica (SS16) il traffico più intenso si è avuto a Rimini (62.300 veicoli) e Brindisi (127.375), mentre sul versante tirrenico (SS18) i numeri più alti si sono registrati a Capaccio Paestum (73.050). Sulla SS106 “Jonica” i volumi maggiori sono stati a Castellaneta con 69.290 passaggi.
Cantieri sospesi e personale potenziato
Per favorire la circolazione in sicurezza, Anas ha sospeso 1.392 cantieri, pari all’83% di quelli attivi, e potenziato il presidio sulle strade con circa 2.500 addetti in turnazione h24, tra tecnici, operatori di esercizio e personale delle sale operative territoriali e della Sala Situazioni Nazionale.
