Università dell’Insubria e LIUC entrano nel Tavolo Unico Scuola, Formazione e Lavoro

La collaborazione tra il mondo accademico e le istituzioni scolastiche e formative della provincia di Varese si rafforza: Università dell’Insubria e LIUC – Università Cattaneo hanno annunciato la loro adesione al Tavolo Unico Scuola, Formazione e Lavoro. La formalizzazione avverrà durante la prossima riunione, in programma il 30 settembre 2025.

Un passo strategico per l’orientamento dei giovani

L’ingresso dei due atenei nel coordinamento provinciale punta a creare una visione unitaria e di lungo periodo – fino a dieci anni – per l’orientamento scolastico e professionale dei giovani. Tra i temi affrontati nel Tavolo: contrasto alla dispersione scolastica, formazione dei docenti, stage e alternanza scuola-lavoro.

«L’ingresso delle università rappresenta un passo fondamentale per rendere ancora più efficace il dialogo tra istruzione, formazione e lavoro nel nostro territorio» – ha commentato Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese.

Anche Giuseppe Carcano, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, ha sottolineato come «le due Università del nostro territorio forniranno un contributo accademico decisivo per affrontare le sfide che ci attendono, penso ad esempio all’espansione dell’IA o al tema dell’inverno demografico».

Un network che coinvolge scuole, enti e imprese

Il Tavolo Unico riunisce enti pubblici, mondo della scuola, imprese e associazioni per coordinare eventi e progetti di orientamento. Tra le iniziative già realizzate figurano il Salone dei Mestieri e delle Professioni – che nell’ultima edizione ha coinvolto oltre 4.200 studenti – il “Fuori salone – Le professioni sanitarie”, il “Matching orientamento” per l’inserimento dei giovani stranieri e i Job Day per l’incontro tra studenti e aziende.

Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese, ha evidenziato: «La presenza delle università al Tavolo Unico chiude il cerchio rispetto al sistema di accompagnamento e orientamento delle giovani generazioni, dai primi passi nella scuola dell’obbligo fino alle scelte universitarie».

Le dichiarazioni delle rettrici

Soddisfazione anche da parte delle due rettrici. «L’adesione al Tavolo Unico rafforzerà la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio e favorirà l’inserimento lavorativo qualificato dei nostri laureati» – ha dichiarato Maria Pierro, rettrice dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Anna Gervasoni, rettrice della LIUC, ha aggiunto: «La formazione è una filiera e i principali attori del sistema devono restare in dialogo attivo per valorizzare i giovani del territorio e attrarre talenti a livello internazionale».