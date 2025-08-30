Weekend di sole e temperature miti: dopo i fulmini torna il bel tempo sul Varesotto
Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, infatti, il tempo torna stabile e soleggiato, con temperature piacevoli e senza precipitazioni
Dopo i lampi e i fulmini di venerdì, il fine settimana si apre con un graduale miglioramento delle condizioni meteo sul Varesotto. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, infatti, il tempo torna stabile e soleggiato, con temperature piacevoli e senza precipitazioni.
La giornata di sabato 30 è iniziata con residui di nuvolosità e gli ultimi rovesci in allontanamento verso est. Ma con il passare delle ore sono attese ampie schiarite a partire dal Piemonte e dalla Lombardia occidentale, in estensione anche al resto della regione. Nel pomeriggio e in serata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Sulle Alpi soffieranno deboli venti da nord. Le temperature massime si attesteranno tra i 23 e i 25 gradi, mentre le minime saranno comprese tra 13 e 17 gradi.
Domenica 31 si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo su tutta la regione. Il cielo sarà sereno per gran parte del giorno, con solo qualche sottile velatura in arrivo in serata. Le temperature saranno in lieve aumento, con valori massimi tra i 24 e i 28 gradi e minime tra 13 e 16 gradi.
Con il ritorno del sole e un clima gradevole, il weekend si presta a gite, passeggiate e iniziative all’aperto, dalle escursioni in montagna agli eventi nei paesi del territorio.
