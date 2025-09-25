75 anni di ceramica della Fornaci: incontro a Materia mercoledì 1 ottobre
Ospiti della serata i curatori della mostra al Chiostro di Voltorre con oltre 100 opere di diversi artisti. La nostra è visitabile fio al 12 ottobre
La storia delle Fornaci e il loro ruolo nella ceramica contemporanea saranno al centro della serata di mercoledì 1 ottobre a Materia.
Saranno ospiti Debora Ferrari e Luca Traini, Anny Ferrario curatori della mostra in corso al Chiostro di Voltorre dal titolo “Fornaci Ibis – 75 anni di ceramica internazionale”, fino al 12 ottobre.
Alla serata parteciperanno anche le guide turistiche Simona Gamberoni e Simona Gasparini e le rappresentanti di Artecondivisibile Maria Brescancin e Federica Croci per un racconto che gli oltre oltre cento artisti autori delle cento opere esposte in un percorso che intreccia memoria e rinascita, arte e territorio, comunità e futuro.
Oltre al dialogo e alla riflessione che avrà luogo a Materia Spazio Libero di castronno, la mostra propone un calendario di eventi speciali che uniscono arte e territorio:
Venerdì 26 settembre ore 20 – Passeggiata sul lago e visita notturna al Chiostro con le guide turistiche. In caso di maltempo ritrovo al Chiostro h 20.
Sabato 4 ottobre ore 18-20 – Laboratorio creativo per bambini dai 6 anni con Artecondivisibile.
Martedì 7 ottobre ore 15 – Visita alle Fornaci di Cunardo (ritrovo in loco h 15).
Sabato 11 ottobre ore 15-17 – Visita esperienziale per adulti con Artecondivisibile.
Domenica 12 ottobre ore 16 – Finissage al Chiostro con i curatori e gli artisti.
Il progetto, sostenuto dai Comuni di Gavirate, Cunardo, Orino e Cabiaglio, valorizza un patrimonio artistico e culturale che ha segnato la ceramica del Novecento e apre prospettive di futuro, tra memoria condivisa e creatività viva.
Prenota qui il tuo posto per assistere alla serata del 1 ottobre
