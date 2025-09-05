A Castello Cabiaglio va in scena “Borgo Blocco”: una giornata dedicata al boulder
Sabato 6 settembre l'evento per tutti gli appassionati di arrampicata. In serata festa e musica a concludere la manifesazione
Nella giornata di sabato 6 settembre il pittoresco borgo di Castello Cabiaglio sarà il cuore pulsante dell’avventura e della passione per l’arrampicata e in particolare per la specialità del boulder. Va infatti in scena l’evento “Borgo Blocco 2025”, una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della musica, con tante sorprese per gli appassionati.
La giornata avrà inizio alle 10 con il ritiro dei pacchi gara, un’occasione per ogni partecipante di prendere il materiale necessario per la gara e prepararsi alla sfida. L’azione partirà alle 11, quando inizierà ufficialmente la gara, con l’adrenalina a crescere man mano che si avvicina l’ora della finale, prevista per le 18.
Dopo un’intensa giornata di arrampicate e sfide, la giornata si concluderà con un concerto che avrà inizio alle 20,30, per chiudere in bellezza con buona musica e un’atmosfera di festa.
L’iscrizione all’evento ha un costo di 20 euro: ogni partecipante riceverà una maglietta dell’evento, gabdget offerti dagli sponsor, e una copertura assicurativa per tutta la durata della manifestazione. Inoltre sarà possibile partecipare ai workshop in programma durante la giornata, con attività e approfondimenti sul mondo dell’arrampicata e del boulder. Non mancherà neppure un’estrazione finale on fantastici premi in palio.
