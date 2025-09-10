Varese News

A Luino formazione gratuita per i cittadini sull’uso dei defibrillatori

Sabato 4 ottobre, il Comune e la CRI Luino e Valli promuovono un corso gratuito per imparare l’uso dei defibrillatori. Iscrizioni aperte fino al 19 settembre

Corso Gratuito per utilizzo defibrillatori - per giovani 16- 34 anni

Il Comune di Luino e la Croce Rossa Italiana (CRI) di Luino promuovono il secondo corso gratuito per operatori laici sull’uso dei defibrillatori. L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre 2025, presso la sede della Croce Rossa, e si rivolge a tutti i cittadini di Luino interessati a acquisire competenze fondamentali nel primo soccorso.

Il corso si propone di formare i partecipanti sull’uso corretto dei defibrillatori, uno strumento vitale in situazioni di emergenza. Oltre alla parte teorica, saranno affrontati aspetti pratici cruciali per l’intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi entro il 19 settembre 2025 presso la Farmacia Comunale di Voldomino. Le iscrizioni possono essere effettuate anche telefonicamente al numero 0332 534600.

L’iniziativa, che segue la convenzione tra il Comune e la Croce Rossa, rappresenta un’opportunità importante per sensibilizzare la comunità sulla sicurezza e il benessere collettivo, permettendo a più persone di essere preparate in caso di necessità.

Pubblicato il 11 Settembre 2025
