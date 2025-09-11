Ad Angera appuntamento con le note di “Jazzaltro”

JAZZaltro è una rassegna di respiro internazionale che propone serate di musica e forme di espressione varie per tutti i gusti e le sensibilità, ricca di suggestioni, sguardi ad altre culture ed oltre i confini dei vari generi musicali: Jazz, World Music, Etnica…

La rassegna sarà ospite ad Angera in settembre e in ottobre con tre appassionanti concerti: Venerdì 12 settembre alle ore 21 “WE DUO” con Yazan Greselin e Francesco Pinetti in Piazza ex Sama via Mario Greppi 22. Il progetto WE DUO nasce dall’incontro tra due musicisti di grande esperienza e sensibilità artistica: Yazan Greselin, raffinato pianista e organista, e Francesco Pinetti, vibrafonista di grande versatilità e profondità espressiva. Insieme danno vita a un sound elegante e coinvolgente, in cui la melodia e il virtuosismo si fondono in un equilibrio perfetto.

Sabato 13 appuntamento con Carlos Buschini e Mimmo Campanale che presentano MICHELE FAZIO INFINITY TRIO al cortile del Palazzo Comunale P.zza Garibaldi, 14 – accesso da via Cavour. I due grandi jazzisti presentano Infinity, il progetto del pianista e compositore Michele Fazio pubblicato da Abeat Records, dove confluiscono lirismo e melodia mediterranei, ritmo e passione tipicamente argentina, oltre che eleganza e raffinatezza.

Venerdì 10 ottobre infine, alle ore 21 sarà la volta di EL MATE con Natalio Mangalavite, Franco Luciani e Carlos Buschini Presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale – accesso da via Cavour EL MATE è una bevanda ottenuta dall’infusione delle foglie di Ilex paraguariensis, un arbusto sempreverde conosciuto anche come “tè paraguaiense” e “yerba mate” ma EL MATE è anche il titolo di questo progetto, un sincero omaggio alla bevanda immancabile tra Argentini, Uruguayani, Brasiliani e Paraguayani, che la trasformano in un rituale quotidiano, sempre presente durante un incontro tra amici. In caso di maltempo i concerti si terranno in Sala Consiliare.

Per informazioni: cultura@comune.angera.it – tel. 0331930168 – https://jazzaltro.it