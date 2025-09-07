Addio a Gianni Mazzoleni, storico segretario Cna e amico prezioso di Varesenews
Si è spento a 72 anni Gianni Pietro Mazzoleni Ferracini, figura di riferimento del mondo associativo varesotto. Lascia la moglie Anna, i figli Francesco e Alessandro con le loro famiglie. Al nostro collega l'abbraccio più sincero
Ci è giunta una notizia che non avremmo mai voluto ricevere: si è spento, a 72 anni, Gianni Mazzoleni.
Gianni Pietro Mazzoleni Ferracini, malnatese, è stato segretario di Cna Varese Ticino Olona per quasi 15 anni, dal 1995 al 2009, ma non ha concluso qui la sua carriera nell’associazione: è stato nominato nel 2013 presidente di IFidi, il consorzio fidi unitario delle Cna di Varese, Bergamo e Milano nato nel 2010 dalla fusione dei tre Consorzi.
Uomo dall’intelligenza vivace e dall’acutezza rara, era stimato in tutti gli ambienti che frequentava in ragione del suo ruolo, senza mai peccare di protagonismo: lo accompagnava, in ogni occasione, una sottile ironia che rendeva più leggera qualunque difficoltà.
È ormai leggenda (ma nessuno ha mai avuto la fortuna di leggerlo) il suo “stupidario” un quaderno di appunti che raccoglieva le frasi più bizzarre ascoltate nelle riunioni ufficiali.
Lascia una famiglia che lui ha amato e da cui è stato amato profondamente: sua moglie Anna, e i suoi figli Francesco (con i nipoti Federico e Adelaide e la moglie Irene) ed Alessandro.
Ma lascia anche una famiglia acquisita che ha amato e di cui si è preso cura fin dalla sua nascita: quella di Varesenews, che ha accompagnato fin dalla costituzione della società Vareseweb e che non ha mai abbandonato. Per questo anche tutta la redazione piange la scomparsa di Gianni. Al nostro amico e collega Francesco va il nostro abbraccio sincero.
