Al via “Materia d’Impresa”: le storie delle aziende del territorio protagoniste della nuova rubrica di VareseNews

Dietro ogni impresa c’è una storia da raccontare. Dietro ogni servizio, ogni successo imprenditoriale si nascondono persone, passioni, visioni che meritano di essere conosciute. È con questa convinzione che nasce “Materia d’Impresa“, la nuova rubrica della web tv di VareseNews che debutta il 15 settembre alle 14.30, con appuntamenti fissi ogni lunedì e giovedì.

“Materia d’Impresa” non è una vetrina aziendale, ma un viaggio nel cuore dell’imprenditorialità locale. Ogni puntata, della durata di circa 20 minuti, ospita un rappresentante di un’azienda del territorio per una chiacchierata in diretta con la giornalista Stefania Radman. L’obiettivo è ambizioso quanto semplice: dare voce alle imprese attraverso le parole di chi le ha create o le guida, raccontando non solo cosa fanno, ma soprattutto perché lo fanno, quali valori le animano e quale visione del futuro le ispira.

La formula scelta è quella dell‘intervista in diretta streaming, registrata nella sede di Materia e mandata in onda sui canali Youtube, Facebook e Linkedin di Varesenews: un approccio che privilegia l’autenticità rispetto alla spettacolarizzazione, la sostanza rispetto agli effetti speciali. Ogni puntata accoglie fondatori, CEO o rappresentanti delle famiglie fondatrici, persone che possono raccontare dall’interno la storia e l’anima della loro azienda.

Ma “Materia d’Impresa” non si limita al digitale: lo studio può ospitare fino a 25 spettatori, che possono assistere dal vivo al racconto. Chiunque di voi lettori sia interessato ad assistere, può semplicemente presentarsi nella nostra sede di via Confalonieri 5 a Castronno.

“Materia d’Impresa” si propone di diventare molto più di una serie di interviste: l’ambizione è quella di costruire un racconto collettivo che celebri e valorizzi l’imprenditorialità del territorio, creando una narrazione condivisa delle eccellenze locali, attraverso i video live ma anche gli articoli (per ritrovarli tutti, seguite il tag, “materia d’impresa“) che verranno realizzati dopo l’incontro.

Perchè ogni impresa ha qualcosa da dire, e con “Materia d’Impresa”, ha finalmente anche uno spazio per farlo.

LE PRIME TRE IMPRESE DEL TERRITORIO DA SCOPRIRE

Le prime tre imprese del territorio sono già note, nel palinsesto della nuova rubrica: ad aprire la serie, lunedì 15 settembre alle 14.30, sarà Matteo Calveri, che con la sua Summeet si occupa di organizzare eventi e fare formazione in un settore particolarmente delicato e complesso, quello sanitario.

Giovedì 18, sempre alle 14,30 sarà la volta di Valerio Molina, della Fratelli Molina di Saltrio, azienda con più di sessant’anni di storia che dalla lavorazione di stampi industriali in gomma e termoplastico è approdata, con successo, nel settore dell’orologeria e in molto altro.

Lunedì 22 alle 14.30 ascolteremo invece Maurizio Rachelli, della Rachelli di Gazzada, azienda di famiglia nel settore degli stampi plastici passata dall’automotive al packaging alimentare, con una ulteriore svolta green che ci racconterà durante la trasmissione.