Arrivederci estate: il 22 settembre arriva l’equinozio d’autunno
Lunedì 22 settembre alle ore 20.30 si verifica il momento astronomico che segna l’ingresso della stagione autunnale, con giorno e notte della stessa durata ovunque sulla Terra
È arrivato il momento di salutare l’estate: oggi, sabato 21 settembre, è ufficialmente l’ultimo giorno della stagione estiva. Domani, lunedì 22 settembre alle ore 20.30, farà il suo ingresso l’autunno astronomico, segnato come ogni anno dal relativo equinozio, il momento in cui il giorno e la notte si equivalgono.
(foto copertina di Angela Visalli)
Un appuntamento che cambia data
Contrariamente a quanto molti pensano, l’equinozio d’autunno non cade sempre il 21 settembre. Quest’anno, infatti, avverrà il 22 settembre alle 20.30, che è in realtà la data più comune. Il motivo di questa variabilità va ricercato nello scarto tra l’anno solare (circa 365 giorni e 6 ore) e l’anno del calendario gregoriano. Per riequilibrare questa differenza, esistono gli anni bisestili, ma proprio per questo l’equinozio può cadere in un intervallo che va dal 21 al 24 settembre.
Il cielo cambia colore
Con l’arrivo dell’autunno iniziano anche le giornate più corte, le luci più basse e le temperature più miti. È la stagione della vendemmia, dei boschi che si tingono di rosso e arancione, delle prime nebbie del mattino. Un passaggio delicato e affascinante, che quest’anno coincide con un lunedì sera e con l’inizio di una settimana che promette, secondo le previsioni, un clima ancora mite ma con qualche accenno di instabilità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.