Arrivederci estate: il 22 settembre arriva l’equinozio d’autunno

È arrivato il momento di salutare l’estate: oggi, sabato 21 settembre, è ufficialmente l’ultimo giorno della stagione estiva. Domani, lunedì 22 settembre alle ore 20.30, farà il suo ingresso l’autunno astronomico, segnato come ogni anno dal relativo equinozio, il momento in cui il giorno e la notte si equivalgono.

(foto copertina di Angela Visalli)

Un appuntamento che cambia data

Contrariamente a quanto molti pensano, l’equinozio d’autunno non cade sempre il 21 settembre. Quest’anno, infatti, avverrà il 22 settembre alle 20.30, che è in realtà la data più comune. Il motivo di questa variabilità va ricercato nello scarto tra l’anno solare (circa 365 giorni e 6 ore) e l’anno del calendario gregoriano. Per riequilibrare questa differenza, esistono gli anni bisestili, ma proprio per questo l’equinozio può cadere in un intervallo che va dal 21 al 24 settembre.

Il cielo cambia colore

Con l’arrivo dell’autunno iniziano anche le giornate più corte, le luci più basse e le temperature più miti. È la stagione della vendemmia, dei boschi che si tingono di rosso e arancione, delle prime nebbie del mattino. Un passaggio delicato e affascinante, che quest’anno coincide con un lunedì sera e con l’inizio di una settimana che promette, secondo le previsioni, un clima ancora mite ma con qualche accenno di instabilità.