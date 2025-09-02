Astuti: “Ancora chiusa una corsia al viadotto di Vedano. Cosa aspettano Pedemontana e Regione a riaprirla?”
Il consigliere regionale del Pd: "Forse è ora di smettere di prendere in giro gli utenti della strada: siamo in ritardo di 3 mesi sulla riapertura totale del ponte"
«Siamo al 2 settembre e ancora sul viadotto di Vedano si viaggia su una sola corsia. Forse è ora di smettere di prendere in giro gli utenti della strada: siamo in ritardo di 3 mesi sulla riapertura totale del ponte. Cosa aspetta Pedemontana? Quando pensa di intervenire Regione Lombardia?», si fa interprete dei disagi dei cittadini, Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd, a proposito della riapertura del viadotto, più volte promessa e rimandata.
«Oltre tutto non si sa proprio quando riaprirà completamente: l’ultimo comunicato di Pedemontana parlava di fine agosto, ma siamo già ampiamente nella prima settimana di settembre e non ci sono state più notizie di alcun genere. Passi per i mesi centrali dell’estate, quando la maggior parte degli utenti è in ferie, ma adesso, in questi giorni, sta riprendendo il traffico consueto e il rischio di congestione è altissimo. Come ci prepariamo all’autunno? Con code infinite in tutto quello snodo stradale?», insiste Astuti.
«Dopo di che, rimane qualche domanda in sospeso su quello che è successo, sui motivi del ritardo negli interventi, ma anche nella scoperta dei problemi della struttura, e nella speranza che il problema sia risolto una volta per tutte. Certo, il fatto che la seconda corsia rimanga chiusa non dice nulla di buono. Attendiamo chiarimenti da parte della gestione e della sua principale azionista, Regione Lombardia», conclude il consigliere Pd.
Il viadotto della tangenziale di Vedano è tornato percorribile: a ottobre la riapertura completa
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.