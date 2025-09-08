Balerna, sfreccia a 225 km/h in autostrada: denunciata 22enne italiana

Due gravi infrazioni ai limiti di velocità sono state accertate dalla Polizia cantonale nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo della circolazione stradale in Ticino. Le due automobiliste responsabili, entrambe cittadine italiane, sono state denunciate per “pirateria della strada” e non potranno più circolare in Svizzera.

Sfrecciava a oltre 200 km/h sull’autostrada A2

Il primo episodio risale al 29 giugno 2025, poco prima delle 23, sull’autostrada A2 a Balerna, dove una vettura è stata registrata a una velocità di 225 km/h, ben oltre il limite previsto di 100 km/h. Alla guida c’era una 22enne residente in provincia di Milano che, dopo l’infrazione, aveva lasciato il territorio svizzero. È stata successivamente rintracciata e interrogata dagli agenti.

Raddoppia il limite su strada urbana e tenta la fuga

Il secondo caso è avvenuto il 29 agosto 2025 a Cresciano, lungo via Cantonale. Una 47enne della provincia di Vercelliviaggiava a 104 km/h in un tratto con limite di 50. La donna ha anche tentato più volte di eludere il controllo, ma è stata fermata a Biasca grazie all’intervento coordinato delle forze dell’ordine.

Denuncia e divieto di circolazione

Per entrambe è scattata la denuncia al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. È stato inoltre disposto il divieto di circolazione sul territorio svizzero.

La Polizia cantonale ricorda che la velocità eccessiva resta una delle principali cause di incidenti gravi e mortali e rinnova l’appello al rispetto dei limiti per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.