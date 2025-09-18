Varese News

Cambio al vertice in tre reparti dell’Arma a Varese

Nuovi incarichi per il Maggiore Marco Di Caprio al Nucleo Investigativo, il Maggiore Annalisa Menga alla Compagnia di Saronno e il Tenente Kathrin Maria Munter al Nucleo Operativo e Radiomobile di Varese

Tre ufficiali hanno assunto in questi giorni la guida di altrettanti reparti dell’Arma dei Carabinieri in provincia di Varese.

Al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale è arrivato il Maggiore Marco Di Caprio, 35 anni, campano, con una carriera già segnata da esperienze significative a Partinico, Serra San Bruno e Parma.

Alla Compagnia Carabinieri di Saronno ha preso servizio il Maggiore Annalisa Menga, 35enne originaria di Roma, già al comando di Borgosesia dopo esperienze a Pavia e alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

Infine, il Tenente Kathrin Maria Munter, 27 anni, bolzanina, ha assunto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese, dopo aver svolto incarichi alla Scuola Allievi Marescialli di Firenze.

Andrea Camurani
andrea.camurani@varesenews.it

Pubblicato il 18 Settembre 2025
