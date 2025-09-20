Campionati del mondo militari di scherma: a Siviglia oro per Maccagno e Marzani

Tre atlete lombarde tornano da Siviglia con una medaglia conquistata ai Campionati del Mondo Militari di scherma. Si tratta di Carola Maccagno e Roberta Marzani (oro nella spada femminile a squadre) e di Carlotta Ferrari (bronzo nel fioretto femminile a squadre).

L’oro delle spadiste (Maccagno dell’Aeronautica Militare, Marzani dell’Esercito, entrambe di base al Giardino di Milano) arriva al termine di una gara che ha visto il quartetto azzurro, completato da Alessandra Bozza e Nicol Foietta, superare la Svizzera per 35-32 in semifinale e l’Ucraina per 40-37 in finale. Per Maccagno una soddisfazione che arriva dopo il quarto posto nella gara individuale, conclusa a un passo dal podio.

Bronzo nel fioretto femminile per Carlotta Ferrari (Aeronautica Militare e Comense Scherma), in compagnia di Camilla Mancini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Le azzurre, sconfitte 45-39 in semifinale dalla Romania, si sono imposte per 45-7 sulla Spagna nella finale per il bronzo.