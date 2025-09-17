Varese News

Coding & AI a Varese: imparare divertendosi con CodEng. Al via i corsi

CodEng lancia i corsi 2025/26 di coding e intelligenza artificiale a Varese per ragazzi dai 7 ai 17 anni. Tra videogiochi, Python e AI, un percorso che unisce apprendimento e divertimento con classi a numero chiuso

Da oltre dieci anni CodEng porta lo STEM a Varese con passione ed esperienza, facendo scoprire a centinaia di ragazze e ragazzi il mondo della tecnologia. Fondata da Derval O’Neill, imprenditrice e formatrice con una lunga esperienza nello STEM — insegnando coding, robotica e intelligenza artificiale e guidando studenti in campi internazionali in tutto il mondo — oggi rilancia l’offerta per l’anno 2025/26.

Nell’era dell’intelligenza artificiale, saper programmare significa aprire le porte al futuro con pensiero critico, creatività e problem solving e tanto divertimento. Per questo nel nuovo trimestre si parte creando videogiochi con Cursor, per poi passare a Python, seguire le ultime tech news e, soprattutto, capire davvero come funziona l’AI.

Con CodEng ogni corso è un mix di edutainment: imparare seriamente, senza mai smettere di divertirsi.

A chi si rivolge

  • Età: 7–17 anni, tutti i livelli
  • Durata: 25 lezioni – 625 euro IVA inclusa
  • Posti limitati: 15 per classe
  • Prove: 2 lezioni di prova gratuite
  • Sconto fratelli/sorelle: –10%

Corsi 2025/26 e calendari

Principianti (7–9 anni) – Scratch: giochi e animazioni creative
Piccola England – da venerdì 19 settembre ore 14:30 (aperto anche ai ragazzi non della scuola)

Junior Intermedio (elementari/medie) – Python + Tech News
Casbeno – da sabato 13 settembre ore 9:30

Intermedio (medie) – Python, Generative AI Tools + Tech News
Casbeno – da sabato 13 settembre ore 10:30

Senior Coders (medie avanzate & superiori) – Unity e C# per videogiochi 3D, Generative AI Tools + Tech News
Online – da mercoledì 17 settembre ore 18:30

Scuola Europea (medie) – Python, Generative AI Tools + Tech News
European School – da mercoledì 17 settembre ore 14:00 (solo studenti della scuola)

Brebbia (medie) – Python, Generative AI Tools + Tech News
Villa Terzoli – da giovedì 18 settembre ore 18:00

Cosa si fa in classe

  • Si creano videogiochi (da Cursor a Unity e C# per il 3D).
  • Si scrive codice in Python.
  • Si segue l’attualità con Tech News.
  • Si capisce come funziona l’AI, usando strumenti di Generative AI in modo guidato e consapevole.
Chi l’ha provato dice…

“Alle lezioni di CodEng mi diverto un sacco: seguire le ultime notizie tech è la parte che preferisco, perché capisco come l’AI cambia davvero il mondo.”
— Luca, 15 anni

“Con CodEng ho imparato a costruire giochi in Python, e ora posso dire di avere un videogioco tutto mio! Non pensavo fosse possibile alla mia età.”
— Sofia, 13 anni

“È il mio primo anno alle classi CodEng: adoro l’atmosfera, ci aiutiamo a vicenda e l’insegnante rende il coding sempre divertente e interessante.”
— Andrea, 11 anni

“Grazie a CodEng ho scoperto che programmare non è solo difficile matematica: è creatività, problem solving e tanta soddisfazione quando un progetto funziona!”
— Leonardo, 17 anni

Come iscriversi

Info & iscrizioni qui
WhatsApp: 349 7034697
Email: codengvarese@gmail.com
Servono solo un laptop, una mente curiosa e tanta voglia di divertirsi.

Contatti

CodEng – Edutainment in Coding & AI a Varese dal 2014
Sito | LinkedIn | Facebook | Instagram

Pubblicato il 17 Settembre 2025
