Come viene decisa la spesa sanitaria? Ne parliamo con il direttore della Programmazione del Ministero della Salute

Come si calcola la spesa sanitaria? Quali elementi vengono valutati? Come si distribuiscono le risorse per le diverse voci: visite ambulatoriali, esami diagnostici, interventi chirurgici, ricoveri, farmaci? Ogni prestazione, infatti, ha un costo e la somma di tutte le prestazioni compongono il budget del Ministero della sanità e, a cascata, quello delle Regioni, delle Ats e delle singole aziende ospedaliere.

Ne parleremo giovedì 25 settembre a La materia del Giorno. Alle ore 16.00 avremo ospite in collegamento da Roma il dottor Walter Bergamaschi, noti ai nostri lettori per aver diretto l’azienda ospedaliera di Varese e poi alla guida delladirezione generale dell’Assessorato al Welfare Regionale.

Oggi il dottor Bergamaschi dirige proprio il Dipartimento della Programmazione del Ministero della Salute. Sarà lui a spiegare come viene gestito il budget della sanità.