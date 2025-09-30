Crenna e Moriggia in festa per l’arrivo del nuovo vicario parrocchiale
Domenica scorsa il primo saluto a Crenna. Domenica prossima invece l'ingresso a Moriggia
La comunità pastorale di Crenna e Moriggia vive due fine settimana all’insegna della festa, della condivisione e dell’accoglienza. L’occasione è speciale: dare il benvenuto a don Davide Toffaloni, nuovo vicario parrocchiale, che da subito sarà al centro delle iniziative pensate per riunire grandi e piccoli attorno agli oratori.
Il primo appuntamento si è tenuto domenica 28 settembre a Crenna. Dopo la Santa Messa delle 11.15, seguita da una biciclettata, la giornata ha visto il pranzo in oratorio, occasione per trascorrere insieme i primi momenti con don Davide.
Nel pomeriggio i più piccoli delle elementari sono stati coinvolti in giochi animati, prima del taglio della torta e della merenda, con successivo aperi-party, momento di festa pensato per tutta la comunità.
La settimana successiva sarà invece il turno di un appuntamento importante per la vita pastorale: giovedì 2 ottobre, alle ore 20.30, a Crenna si terrà la Santa Messa con il mandato agli educatori, un passaggio significativo che rinnova l’impegno degli adulti al servizio delle giovani generazioni.
Il percorso di festa culminerà domenica 5 ottobre a Moriggia, con una giornata che si aprirà alle ore 10.00 con la Messa e l’animazione in oratorio. A seguire, il pranzo comunitario con don Davide, che prevede un bis di primi al costo di 5 euro, con prenotazione entro sabato 4 ottobre. Il pomeriggio sarà dedicato allo sport e al divertimento, con le Olimpiadi dei giochi dell’oratorio e il Color Party riservato ai ragazzi di quinta elementare e delle scuole medie, un momento di allegria pensato per i più giovani.
