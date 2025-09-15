Dalla terra e dalle donne. Le dirette di Radio Materia esplorano le forze della vita
Alle 16,30 si parte con Soci All Time che ospiterà l'associazione Exploring Anima Mundi, alle 18 appuntamento con Chi l'avrebbe mai detto e la storia di Valentina Molinari
Potere della terra e potere delle donne. Le dirette del pomeriggio di Radio Materia vi terranno compagnia per portarvi là dove tutto nasce, dalla terra e dalle donne. Alle 16,30 avremo come ospiti Lorenzo e Marta che ci racconteranno il progetto di ecologia sociale di Exploring Anima Mundi mentre alle 18 Valentina Molinari ci accompagnerà nel mondo della danza orientale e del rapporto tra corpo e femminilità.
Soci All Time
Quello di Exploring Anima Mundi è un progetto di ecologia sociale che mira a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale. Si propone come un modello di società orientata al benessere integrale, sperimentando un approccio non-formale, esperienziale, partecipativo e scientifico. In collaborazione con CSV Insubria
Chi l’avrebbe mai detto
La storia di Valentina Molinari sarà protagonista della nostra rubrica dedicata alle storie delle persone che passano da Materia. In questa puntata racconteremo il viaggio di Valentina che ci racconterà come ha incontrato la danza orientale e l’influsso che questa consapevolezza ha avuto sulla sua vita.
