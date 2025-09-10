Donna a piedi travolta da un’escavatrice a Cogliate, è gravissima

Una donna di 77 anni è in gravissime condizioni, dopo esser stata travolta da un’escavatrice all’ingresso del centro storico di Cogliate, nel Saronnese.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18.30 all’inizio di via Piave.

L’urto è avvenuto in corrispondenza della strettoia tra le case più vecchie, dove la strada che arriva da Barlassina entra nel centro storico: in quel punto non c’è marciapiedi e la donna è stata travolta dalla macchina operatrice in transito.

Sul posto sono state fatte intervenire due ambulanze e un’automedica: la donna investita è stata rianimata sul posto e poi, stabilizzata in condizioni molto critiche, è stata trasferita in ospedale. La seconda ambulanza è intervenuta per prestare soccorso al conducente della escavatrice, un 58enne che ha avuto un malore ed era sotto shock (le sue condizioni non sono gravi).