Donna a piedi travolta da un’escavatrice a Cogliate, è gravissima
L'incidente avvenuto all'ingresso del centro storico
Una donna di 77 anni è in gravissime condizioni, dopo esser stata travolta da un’escavatrice all’ingresso del centro storico di Cogliate, nel Saronnese.
L’incidente è avvenuto poco dopo le 18.30 all’inizio di via Piave.
L’urto è avvenuto in corrispondenza della strettoia tra le case più vecchie, dove la strada che arriva da Barlassina entra nel centro storico: in quel punto non c’è marciapiedi e la donna è stata travolta dalla macchina operatrice in transito.
Sul posto sono state fatte intervenire due ambulanze e un’automedica: la donna investita è stata rianimata sul posto e poi, stabilizzata in condizioni molto critiche, è stata trasferita in ospedale. La seconda ambulanza è intervenuta per prestare soccorso al conducente della escavatrice, un 58enne che ha avuto un malore ed era sotto shock (le sue condizioni non sono gravi).
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.