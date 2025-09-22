Dopo 121 anni di servizio le suore del Cottolengo lasciano Gerenzano: il saluto della città
Nel corso della messa di domenica mattina la sindaca Stefania Castagnoli ha ringraziato le suore a nome di tutta la comunità e ha consegnato loro una targa ricordo
Le suore di San Giuseppe Cottolengo si apprestano a lasciare Gerenzano dopo 121 anni di ininterrotto servizio alla comunità. Ieri mattina la sindaca Stefania Castagnoli nel corso della messa domenicale, ha voluto salutare e ringraziare le suore a nome di tutta la cittadinanza.
«Oggi la nostra comunità si ritrova per vivere un momento di grande emozione e riconoscenza – ha detto la sindaca – Dopo 121 anni di presenza ininterrotta, le suore che hanno dedicato la loro vita al servizio della nostra comunità ci salutano, lasciando un segno profondo e indelebile nella storia del nostro paese. Oltre un secolo di presenza discreta ma costante, un punto di riferimento di fede, di educazione e di solidarietà. Avete accompagnato generazioni di bambini nella crescita, sostenuto le famiglie nei momenti di bisogno, portato conforto agli anziani e ai malati. Sempre con il sorriso, con la disponibilità e con la forza silenziosa che nasce dalla vocazione. Il vostro è stato un servizio prezioso, fatto di gesti semplici ma essenziali, che hanno reso più umano e più vero il volto della nostra comunità. Non possiamo che esprimere tutta la nostra gratitudine per quello che avete fatto e per come lo avete fatto: con amore, con umiltà e con una dedizione che resterà per tutti noi un esempio luminoso».
Stefania Castagnoli, insegno di riconoscenza ha consegnato alle suore una targa: «Un piccolo gesto che vuole racchiudere il nostro grande grazie per il dono che siete state per noi. Vi accompagniamo con affetto e con la certezza che, ovunque andrete, porterete con voi un pezzo della nostra comunità. E sappiate che qui avrete sempre una casa, perché il vostro legame con il nostro paese è eterno. Grazie di cuore»
