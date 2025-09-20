“È tornato il suo nome“, Piazza 25 Aprile a Cassano Magnago
L'ex parlamentare della provincia di Varese si compiace per la scelta di ritoccare la toponomastica cittadina
Gentile redazione,
In riferimento all’inaugurazione di piazza 25 Aprile a Cassano Magnago, dopo i lunghi lavori di modifica intrapresi nella primavera scorsa, ho letto il comunicato stampa del Comune e le considerazioni formulate da alcuni cittadini. I lavori della primavera scorsa hanno reso la piazza, in parte, più accogliente, più aperta a momenti di socialità, più disponibile per i giochi dei bambini, per i richiami a progetti e sogni dei ragazzi. Degli interventi programmati un anno fa, allora, non tutto mi aveva convinto ma ora mi pare opportuno evitare loro richiami. Ora voglio solo compiacermi del fatto che la piazza ha riconquistato il suo nome e il suo messaggio. Non più “xxv aprile” -chissà di quale anno, in ricordo di chissà quale avvenimento- che una ventata di revisionismo storico le aveva stampato sui cartelli indicatori ma 25 Aprile, il giorno del lontano 1945 nel quale vennero proclamati la sconfitta del fascismo e del nazismo e la vittoria delle forze che avevano combattuto per un’Italia di pace, democrazia, lavoro. 21 sett. 25
Maria Agostina Pellegatta
