“Egoisti per scelta”: a Materia il dietro le quinte dell’aiuto umanitario con Luca Blesi
Il 17 settembre a Castronno, la proiezione del documentario di MSF con un incontro esclusivo con Luca Blesi, operatore umanitario in prima linea. Come partecipare
Mercoledì 17 settembre, alle 21:00, Materia Spazio Libero di Castronno ospiterà una serata speciale dedicata agli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere (MSF).
In programma la proiezione del documentario Egoisti per scelta, che racconta la vita di 40 operatori di MSF impegnati in contesti di emergenza in tutto il mondo, seguita da un incontro con Luca Blesi, anestesista e rianimatore che dal 2016 ha portato la sua esperienza con MSF in luoghi di crisi come la Siria, il Congo, la Repubblica Centrafricana e l’Afghanistan.
Il docufilm Egoisti per scelta offre uno spaccato intimo e diretto della quotidianità degli operatori umanitari, esplorando le motivazioni personali, le scelte di vita e le sfide che devono affrontare in scenari estremi, tra conflitti, epidemie e disastri naturali. Attraverso il racconto di chi è in prima linea, il documentario mostra le ragioni profonde che spingono queste persone a scegliere di aiutare, a volte mettendo a rischio la propria vita, per alleviare la sofferenza degli altri.
Al termine della proiezione, il pubblico avrà l’opportunità di confrontarsi con Luca Blesi, che racconterà la sua esperienza sul campo. Non solo parlerà dell’azione diretta nei contesti di emergenza, ma anche delle sfide interiori, dei dubbi e delle decisioni difficili che accompagnano chi sceglie di dedicarsi a una vita di servizio umanitario.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.