“Egoisti per scelta”: a Materia il dietro le quinte dell’aiuto umanitario con Luca Blesi

Mercoledì 17 settembre, alle 21:00, Materia Spazio Libero di Castronno ospiterà una serata speciale dedicata agli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere (MSF).

In programma la proiezione del documentario Egoisti per scelta, che racconta la vita di 40 operatori di MSF impegnati in contesti di emergenza in tutto il mondo, seguita da un incontro con Luca Blesi, anestesista e rianimatore che dal 2016 ha portato la sua esperienza con MSF in luoghi di crisi come la Siria, il Congo, la Repubblica Centrafricana e l’Afghanistan.

Il docufilm Egoisti per scelta offre uno spaccato intimo e diretto della quotidianità degli operatori umanitari, esplorando le motivazioni personali, le scelte di vita e le sfide che devono affrontare in scenari estremi, tra conflitti, epidemie e disastri naturali. Attraverso il racconto di chi è in prima linea, il documentario mostra le ragioni profonde che spingono queste persone a scegliere di aiutare, a volte mettendo a rischio la propria vita, per alleviare la sofferenza degli altri.

Al termine della proiezione, il pubblico avrà l’opportunità di confrontarsi con Luca Blesi, che racconterà la sua esperienza sul campo. Non solo parlerà dell’azione diretta nei contesti di emergenza, ma anche delle sfide interiori, dei dubbi e delle decisioni difficili che accompagnano chi sceglie di dedicarsi a una vita di servizio umanitario.