Esordio in trasferta per Varesina e Castellanzese contro Folgore Caratese e Breno

Domenica 7 settembre alle 15 Castellanzese e Varesina debutteranno in campionato ed entrambe saranno impegnate in trasferta. I neroverdi andranno a far visita al Breno, mentre la Varesina giocherà alla Sportitalia Arena contro la Folgore Caratese. La prima giornata del Girone B di Serie D si aprirà sabato 6 settembre con la sfida tra Chievo e Scanzorosciate, mentre si chiuderà mercoledì 17 settembre quando verrà recuperata Milan Futuro – Leon, rinviata a causa della pausa nazionali.

FOLGORE CARATESE – VARESINA

La squadra di mister Marco Spilli dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Varese in Coppa Italia di Serie D è pronta al debutto in campionato. La Varesina nella prima giornata sarà impegnata alla Sportitalia Arena di Carate Brianza per affrontare la Folgore Caratese. Una sfida che si preannuncia molto complessa visto che i biancoazzurri lo scorso anno hanno lottato fino alle ultime giornate per la promozione, conquistata poi dall’Ospitaletto. Entrambe le squadre in estate hanno perso molti giocatori. La Folgore Caratese ha salutato due pedine fondamentali come Cocola, autore di 8 gol e 8 assist lo scorso anno, passato alla Clodiense e Ferrandino trasferitosi alla Pergolettese in Serie C dopo che la scorsa stagione ha collezionato 21 gol e 12 assist. Anche la Varesina ha perso diverse figure molto importanti come il capitano Andrea Gasparri, Maurizio Cosentino, Gianmarco Chironi e il bomber Marco Bertoli. In coppa mister Spilli ha puntato per sette undicesimi su giocatori già presenti lo scorso anno, mentre hanno debuttato dal primo minuto il portiere Lorenzi, il terzino Vaz, l’esterno offensivo Cum e il ritornato Grieco. Anche la Folgore ha passato il turno in Coppa Italia, dopo aver battuto per 3-2 la Pro Sesto. Giovedì le due squadre hanno conosciuto le rispettive avversarie ai trentaduesimi: le Fenici se la vedranno con il Milan Futuro, mentre i Brianzoli sfideranno il Club Milano, entrambi gli impegni sono fissati per l’8 ottobre. Tra le due squadre ci sono 12 precedenti con 4 vittorie per la Varesina, 4 per la Caratese e 4 pareggi. Le Fenici alla Sportitalia Arena hanno vinto una sola e nelle ultime due sfide in Brianza hanno perso in entrambe le occasioni per 2-0.

BRENO – CASTELLANZESE

La Castellanzese si appresta a cominciare la settima stagione consecutiva in Serie D. La prima giornata di campionato prevede per i neroverdi allenati da mister Ivan Del Prato una trasferta sull’ostico campo del Breno. Entrambe le due squadre sono reduci dalle gare di coppa terminate ambedue ai rigori, con la formazione neroverde che dagli undici metri ha avuto la peggio del Club Milano, mentre la formazione bresciana ha vinto, riuscendo ad estromettere dal torneo il Desenzano, una delle formazioni più forti del Girone D e candidata alla promozione. La squadra di Davide Bersi affronterà la Nuova Sondrio ai trentaduesimi. La Castellanzese arriva a questo campionato dopo essere riuscita a confermare gli uomini migliori come Gritti e Robbiati dietro, ai quali è stata aggiunta l’esperienza di Tordini ex Sant’Angelo. In mezzo confermati tra i titolarissimi Castelletto e Lacchini ai quali sono stati affiancati Vernocchi e Foglio. Mentre davanti sono rimasti Colombo e Chessa ai quali si è aggiunto l’ex Vado Merkaj. Inoltre sulle fasce è stata importantissima la conferma di Stefano Boccadamo. Tra le fila del Breno ci sono stati diversi cambiamenti come l’uscita in attacco di Anthony Minessi autore di 9 reti, ceduto alla Pro Palazzolo e del terzino destro Nicolò Verzeni, passato al Legnago dopo aver realizzato ben 6 gol e 10 assist nella passata stagione e che quest’anno ha debuttato con doppietta nel 1° turno di Coppa tra Conegliano e Legnago terminata 2-1 per i veronesi. In avanti è arrivato Marco Castelli, autore di 16 reti con la maglia del Brusaporto, nella stagione 2023-2024, mentre nella stagione 2024-2025 ha segnato 5 reti tra Piacenza e Sant’Angelo. Tra le due squadre ci sono quattro precedenti tutti terminati in pareggio. La scorsa stagione 1-1 a Breno e 2-2 a Castellanza.

1° GIORNATA – GIRONE B, SERIE D

Chievo – Scanzorosciate, BRENO – CASTELLANZESE, Caldiero – Pavia, CARATESE – VARESINA, Sondrio – Brusaporto, Oltrepò – Vogherese, Real Calepina – Villa Valle, Virtus CBG – Casatese, Milan Futuro – Leon (17/09).