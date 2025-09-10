Varese News

Femminismo e passioni che diventano lavori nelle dirette di giovedì pomeriggio su Radio Materia

Alle 16,30 avremo due esponenti del collettivo femminista FemVa e alle 18 la storia di Stefano Anzini, che gira il mondo con la macchina fotografica

Giovedì pomeriggio su Radio Materia si parlerà di donne e di fotografia. Alle 16,30 avremo come ospiti di Soci All Time alcune componenti del collettivo femminista Femva mentre alle 18 il protagonista di Chi l’avrebbe mai detto sarà il fotografo Stefano Anzini.

Soci All Time (ore 16,30)

Nello studio di Radio Materia avremo come ospiti due attiviste del collettivo femminista che organizza diverse iniziative sul territorio per rimettere al centro le donne e il loro ruolo nella società. Ad intervistarle sarà la giornalista Adelia Brigo.

Chi l’avrebbe mai detto (ore 18,00)

Stefano Anzini sarà il protagionista dell’intervista della nostra giornalista che si occupa di arte Erika La Rosa. Originario di Busto Arsizio ora gira il mondo per fotografare architetture e progetti urbani. Collabora con lo studio Alfonso Femia e ci racconterà la sua esperienza internazionale.

Pubblicato il 10 Settembre 2025
