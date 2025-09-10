Femminismo e passioni che diventano lavori nelle dirette di giovedì pomeriggio su Radio Materia
Alle 16,30 avremo due esponenti del collettivo femminista FemVa e alle 18 la storia di Stefano Anzini, che gira il mondo con la macchina fotografica
Giovedì pomeriggio su Radio Materia si parlerà di donne e di fotografia. Alle 16,30 avremo come ospiti di Soci All Time alcune componenti del collettivo femminista Femva mentre alle 18 il protagonista di Chi l’avrebbe mai detto sarà il fotografo Stefano Anzini.
Soci All Time (ore 16,30)
Nello studio di Radio Materia avremo come ospiti due attiviste del collettivo femminista che organizza diverse iniziative sul territorio per rimettere al centro le donne e il loro ruolo nella società. Ad intervistarle sarà la giornalista Adelia Brigo.
Chi l’avrebbe mai detto (ore 18,00)
Stefano Anzini sarà il protagionista dell’intervista della nostra giornalista che si occupa di arte Erika La Rosa. Originario di Busto Arsizio ora gira il mondo per fotografare architetture e progetti urbani. Collabora con lo studio Alfonso Femia e ci racconterà la sua esperienza internazionale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.