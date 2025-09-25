Forte grandinata in Valcuvia, colpite le zone centrali della valle
Intorno alle 16 il picco di precipitazioni: fino a 60 millimetri di pioggia/ora. Imbiancati prati e tetti
Importante grandinata in Valcuvia nel pomeriggio di giovedì. Un forte acquazzone si è abbattuto in centro valle intorno alle 16 con una potente grandinata che ha imbiancato tetti e prati, causando rallentamenti sulle strade.
Secondo il servizio “radar“ in tempo reale di Regione Lombardia, nel periodo interessato dalla perturbazione le piogge cadute, fra acqua e grandine, sono scese con un’intensità pari a 60 millimetri l’ora.
La perturbazione si è abbattuta sulla valle irrompendo seguendo una direttrice Sud – Nord ed è durata una ventina di minuti, fra le 16 e le 16.20 di giovedì (diverse le segnalazioni di lettori che hanno documentato il fatto con foto, fra cui quella che alleghiamo a questo articolo)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.