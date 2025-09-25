Varese News

Forte grandinata in Valcuvia, colpite le zone centrali della valle

Intorno alle 16 il picco di precipitazioni: fino a 60 millimetri di pioggia/ora. Imbiancati prati e tetti

Importante grandinata in Valcuvia nel pomeriggio di giovedì. Un forte acquazzone si è abbattuto in centro valle intorno alle 16 con una potente grandinata che ha imbiancato tetti e prati, causando rallentamenti sulle strade.

Secondo il servizio “radar“ in tempo reale di Regione Lombardia, nel periodo interessato dalla perturbazione le piogge cadute, fra acqua e grandine, sono scese con un’intensità pari a 60 millimetri l’ora.

La perturbazione si è abbattuta sulla valle irrompendo seguendo una direttrice Sud – Nord ed è durata una ventina di minuti, fra le 16 e le 16.20 di giovedì (diverse le segnalazioni di lettori che hanno documentato il fatto con foto, fra cui quella che alleghiamo a questo articolo)

 

Pubblicato il 25 Settembre 2025
