Gallarate piange Milena Betto, anima del commercio cittadino

Una notizia che ha scosso il cuore della città. Milena Betto, consigliera di Ascom Gallarate Malpensa, vicepresidente di Federmoda e storica commerciante gallaratese, è scomparsa prematuramente dopo aver lottato contro una malattia. Aveva gestito per anni diverse attività commerciali in città, ma soprattutto aveva saputo essere punto di riferimento per un’intera categoria.

“Ci svegliamo con la notizia tristissima della scomparsa di Milena Betto. Una donna bella e luminosa, capace di affrontare la vita e i dolori che le ha riservato con la stessa grazia con cui donava sorrisi e gentilezza”, si legge sul gruppo Facebook “Gallarate è”, dove in molti hanno voluto ricordarla. “Era davvero il cuore e l’anima dei suoi negozi, come amava dire, e negli anni si è spesa per la città attraverso il suo impegno nel NAGA e in ASCOM, con passione e generosità”.

Il ricordo più toccante arriva dal vicesindaco e assessore alle Attività Economiche Rocco Longobardi: “La notizia della scomparsa di Milena Betto lascia un grande vuoto nel mondo del commercio cittadino e in chi ha avuto la fortuna di collaborare con lei”.

Longobardi ripercorre il lungo impegno di Milena nel mondo associativo gallaratese: “È stata per anni una figura di riferimento per i commercianti di Gallarate. Nel 2011, dopo la sua lunga esperienza come presidente del comitato commercianti, affidò la guida al rinnovato comitato rinominato NAGA. Ricordo bene quel passaggio: con grande senso di responsabilità e visione, decise di lasciare spazio a nuove energie, pur rimanendo sempre presente e attiva”.

Non si era tirata indietro nemmeno dopo quel passaggio di testimone. Milena ha continuato a dare il suo contributo come parte del consiglio di Confcommercio Gallarate e Malpensa, partecipando attivamente alle iniziative del Distretto Urbano del Commercio come referente di Confcommercio.

“È stata una commerciante vera, con diverse attività a Gallarate, ma soprattutto una donna che non ha mai smesso di difendere i colleghi, sostenere le associazioni e amare profondamente la sua città”, sottolinea il vicesindaco. “La sua disponibilità, la capacità di ascolto e la prontezza nel farsi carico dei problemi dei commercianti resteranno un esempio per tutti noi”.

Il cordoglio è unanime. Chi l’ha conosciuta la ricorda per la sua grazia, per quella capacità tutta sua di affrontare anche le difficoltà senza perdere il sorriso, per la passione con cui si dedicava ai suoi negozi e alla sua comunità. “Ci piace immaginarla adesso, da qualche parte, a far sfilare gli angeli con la sua leggerezza e la sua ironia”, scrivono ancora gli amici del gruppo cittadino, esprimendo vicinanza al fratello Dario e a tutti coloro che le hanno voluto bene.

“A nome dell’Assessorato alle Attività Economiche, dell’Amministrazione comunale e del Distretto Urbano del Commercio esprimo il mio più sincero cordoglio alla famiglia e a tutti coloro che le sono stati vicini”, conclude Longobardi. “Gallarate perde una protagonista della sua vita associativa, ma il ricordo di Milena continuerà a vivere nelle tante iniziative che ha contribuito a costruire”.