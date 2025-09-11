Varese News

Gazebo in piazza a Sumirago contro la ZTL di via San Lorenzo

Il 13 settembre la raccolta firme promossa dalle liste di opposizione: «Sì alla sicurezza, no al traffico limitato»

Sumirago centro storico via san lorenzo

Un gazebo per dire no alla ZTL in centro a Sumirago. È l’iniziativa che sabato 13 settembre, dalle 8.30 alle 12.30, animerà l’area parcheggio di via 25 aprile.

La raccolta firme è organizzata dalle liste d’opposizione Viviamo Sumirago e Lista Meloni- Noi per Sumirago.

Due, appunto, i punti centrali della petizione: il ritiro dell’istituzione della zona a traffico limitato deliberata dalla giunta comunale nella centrale via del paese e la messa in sicurezza dell’incrocio tra via San Lorenzo e via Luigi Rossi.

Pubblicato il 11 Settembre 2025
