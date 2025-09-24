Grandinata su Castellanza, sospesa per qualche minuto anche la partita di Serie D
Forte precipitazione in alcune aree della città: allo stadio "Provasi" gioco fermo e giocatori al coperto per circa 10'
Una forte grandinata si è abbattuta intorno alle 15,15 nella zona di Castellanza, come del resto è avvenuto anche in altre aree della nostra provincia in questi giorni di meteo particolarmente avverso. (foto R. Corradin/VareseNews)
La perturbazione questa volta ha anche fermato momentaneamente una partita di calcio, quella tra la Castellanzese e l’Oltrepo valida per il quarto turno del campionato di Serie D, girone B. L’arbitro Norci di Arezzo, preso atto della situazione, ha stoppato il gioco intorno al 17′ del primo tempo sul risultato di 0-0 e mandato le due squadre negli spogliatoi per evitare problemi vista l’entità della grandinata.
Il match dello stadio “Provasi” è quindi ripartito dopo una decina di minuti, quando il cielo si è fatto più clemente.
Curiosamente, in contemporanea, è stata sospesa in via temporanea anche la partita di Venegono Superiore tra la Varesina e il Real Calepina: in quel caso però è stato un infortunio muscolare a un guardalinee a interrompere il gioco.
