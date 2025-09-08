I corsi di settembre a Materia per coltivare talento, idee e nuove competenze
Videomaking, comunicazione digitale, scrittura creativa e inglese: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi corsi in arrivo. Iscrizioni aperte
Materia si prepara ad accogliere i nuovi quattro corsi in arrivo da mercoledì 17 settembre, dedicati a chi vuole coltivare passioni, allenare la propria creatività o acquisire nuove competenze utili per il lavoro.
La nuova stagione autunno/inverno si apre con un calendario pensato per tutti: dai principianti ai professionisti, da chi vuole avvicinarsi al digitale a chi sogna di raccontarsi con le parole o di imparare una lingua straniera.
Le iscrizioni sono già aperte, qui tutte le informazioni.
Videomaking base. Quattro lezioni da mercoledì 17 settembre, dalle 18:30 alle 20:30. Durante il corso verranno fornite le competenze fondamentali per ideare, girare e montare video in autonomia, utilizzando sia smartphone che attrezzatura professionale. Per iscriversi cliccare qui
Comunicazione online efficace: dall’idea al racconto. Cinque lezioni da giovedì 25 settembre dalle 18:00 alle 19:30. Il corso servirà per imparare a costruire una comunicazione efficace e utilizzare gli strumenti online in modo strategico. Per iscriversi cliccare qui
Inglese A1. Dodici lezioni da martedì 30 settembre dalle 20:00 alle 21:00. Un corso per apprendere e consolidare le competenze linguistiche base di questa lingua, oltre ad ampliare vocabolario, grammatica e sicurezza comunicativa. Per iscriversi cliccare qui
Scrittura creativa e recitazione. Dieci lezioni da martedì 30 settembre dalle 18:30 alle 20:00 per esplorare il proprio io sviluppando consapevolezza emotiva e una crescita artistica. Per iscriversi cliccare qui
Materia si trova in via Confalonieri 5 – Castronno
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.