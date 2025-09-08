Varese News

I corsi di settembre a Materia per coltivare talento, idee e nuove competenze

Videomaking, comunicazione digitale, scrittura creativa e inglese: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi corsi in arrivo. Iscrizioni aperte

Varese Corsi 2025

Materia si prepara ad accogliere i nuovi quattro corsi in arrivo da mercoledì 17 settembre, dedicati a chi vuole coltivare passioni, allenare la propria creatività o acquisire nuove competenze utili per il lavoro.

La nuova stagione autunno/inverno si apre con un calendario pensato per tutti: dai principianti ai professionisti, da chi vuole avvicinarsi al digitale a chi sogna di raccontarsi con le parole o di imparare una lingua straniera.

Le iscrizioni sono già aperte, qui tutte le informazioni.

Videomaking base. Quattro lezioni da mercoledì 17 settembre, dalle 18:30 alle 20:30. Durante il corso verranno fornite le competenze fondamentali per ideare, girare e montare video in autonomia, utilizzando sia smartphone che attrezzatura professionale. Per iscriversi cliccare qui

Comunicazione online efficace: dall’idea al racconto. Cinque lezioni da giovedì 25 settembre dalle 18:00 alle 19:30. Il corso servirà per imparare a costruire una comunicazione efficace e utilizzare gli strumenti online in modo strategico. Per iscriversi cliccare qui

Inglese A1. Dodici lezioni da martedì 30 settembre dalle 20:00 alle 21:00. Un corso per apprendere e consolidare le competenze linguistiche base di questa lingua, oltre ad ampliare vocabolario, grammatica e sicurezza comunicativa. Per iscriversi cliccare qui

Scrittura creativa e recitazione. Dieci lezioni da martedì 30 settembre dalle 18:30 alle 20:00 per esplorare il proprio io sviluppando consapevolezza emotiva e una crescita artistica. Per iscriversi cliccare qui 

Materia si trova in via Confalonieri 5 – Castronno

Pubblicato il 08 Settembre 2025
