I Radiohead annunciato il ritorno live in Europa: cinque città per venti concerti

Dopo sette anni di pausa dai palchi, i Radiohead tornano con una serie di concerti in Europa. La band britannica ha annunciato un tour che li porterà a esibirsi tra novembre e dicembre 2025 in cinque città: Madrid, Bologna, Londra, Copenaghen e Berlino, per un totale di venti date.

Le registrazioni per l’acquisto dei biglietti apriranno il 5 settembre 2025 sul sito ufficiale del gruppo, Radiohead.com.

In un messaggio rivolto ai fan, il batterista Philip Selway ha raccontato l’emozione del ritorno:

“L’anno scorso ci siamo ritrovati a provare, tanto per il gusto di farlo. Dopo una pausa di sette anni, è stato bellissimo suonare di nuovo i nostri brani e riconnetterci con un’identità musicale che vive profondamente dentro ciascuno di noi. Ci ha anche fatto venire voglia di fare qualche concerto insieme, quindi speriamo possiate venire a una delle prossime date. Per ora saranno solo queste, ma chissà dove ci porterà tutto questo”.

Le date sono:

NOVEMBRE

04, 05, 07, 08 MOVISTAR ARENA MADRID, SPAGNA

14, 15, 17, 18 UNIPOL ARENA, BOLOGNA, ITALIA

21, 22, 24, 25 THE O2 ARENA, LONDRA, INGHILTERRA

DICEMBRE

01, 02, 04, 05 ROYAL ARENA, COPENAGHEN, DANIMARCA

08, 09, 11, 12 UBER ARENA, BERLINO, GERMANIA

Per garantire che i biglietti arrivino direttamente ai fan e per ridurre al minimo l’intercettazione da parte di bagarini e bot, i biglietti saranno disponibili solo registrandosi su radiohead.com. La registrazione apre venerdì 5 settembre alle ore 11:00 e chiude 60 ore dopo, alle 23:00 di domenica 7 settembre.

La vendita dei biglietti inizierà il 12 settembre – per maggiori informazioni visita www.radiohead.com