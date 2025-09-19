“Il cammino è per tutti”: lo racconta Pietro Scidurlo a Materia
Lunedì 22 settembre alle 21 il fondatore di Free Wheels Onlus presenta il suo libro Per chi vuole non c’è destino, un racconto di cammino, libertà e superamento delle barriere mentali
Parlare di accessibilità significa parlare di accoglienza, di capacità di ascoltare i bisogni e di trovare risposte che sappiano includere tutti. È questo il cuore dell’incontro “Il cammino è per tutti”, in programma lunedì 22 settembre alle ore 21 a Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno).
Ospite della serata sarà Pietro Scidurlo, viaggiatore e sognatore che ha trasformato l’esperienza del cammino in una strada di libertà e riscatto.
Fondatore dell’associazione Free Wheels, da anni si impegna per rendere i percorsi accessibili a tutti, senza barriere né pregiudizi. La sua storia è raccontata nel libro Per chi vuole non c’è destino, testimonianza intensa di come il viaggio possa diventare una metafora di vita.
