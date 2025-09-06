Il cordoglio del mondo politico per la morte di Alfredo Ambrosetti

Riportiamo i messaggi di cordoglio per la scomparsa del cavalier Ambrosetti

Ministro Giancarlo Giorgetti

“Saluto con commozione Alfredo Ambrosetti, una persona di grande curiosità e intelligenza che mi ha onorato della sua amicizia”.

Assessore regionale Francesca Caruso

“Alfredo Ambrosetti ha portato la Lombardia al centro del dialogo internazionale senza mai dimenticare Varese, la sua città e la sua casa. Con l’intuizione del Forum di Cernobbio ha dato rilievo globale alla nostra regione,

riunendo leader del mondo politico, economico, accademico e imprenditoriale. Inoltre, con progetti come ‘I Campionissimi’ ha saputo valorizzare anche lo sport e il territorio. La sua figura resta quella di un imprenditore che, partendo dalla provincia di Varese, è riuscito a costruire un appuntamento riconosciuto in tutto il mondo”.

Il sindaco di Varese Davide Galimberti

“Questa sera a Cernobbio, sono stato raggiunto dalla notizia della scomparsa del Cavalier Ambrosetti. Oltre alla tristezza e al rammarico che hanno colpito tutti, si è diffuso un profondo senso di gratitudine per la vita dedicata allo studio e alla crescita del Paese, e per l’ideazione del forum. Ambrosetti ha contribuito alla notorietà della nostra città attraverso le tante iniziative professionali di successo. La piu’ significatifa sicuramente il forum. Negli ultimi anni si è dedicato a iniziative sociali e benifiche con una particolare attenzione allo sport di cui era innamoratissimo. Ricordo che durante il covid non voleva interrompere l’edizione dei “Campionissimi” perchè ci teneva troppo a proseguire. Il mio pensiero e le condoglianze alla famiglia”.