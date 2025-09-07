Varese News

Martedì 9 settembre i funerali di Alfredo Ambrosetti

Il fondatore della The European House – Ambrosetti, scomparso a 91 anni, sarà salutato in città con un corteo dal Salone Estense alla basilica di San Vittore

Alfredo Ambrosetti e moglie

L’ultimo saluto ad Alfredo Ambrosetti, scomparso a 91 anni, sarà martedì 9 settembre a Varese. Fondatore e presidente onorario della The European House – Ambrosetti, è stato tra i protagonisti della vita economica italiana e internazionale, dando vita al Forum di Cernobbio, luogo di incontro tra politica, finanza e impresa di rilevanza mondiale.

Ambrosetti è morto sabato lasciando un segno profondo nel mondo imprenditoriale e nella comunità varesina a cui è sempre rimasto legato.

Da domenica 7 settembre, dalle ore 15.00 alle 18.30, la salma sarà composta nella Casa funeraria Campo dei Fiori di Azzate, in via Piave 6, dove resterà fino a martedì alle 11.00.

Martedì mattina il feretro sarà trasferito al Salone Estense del Comune di Varese, dove dalle 12.00 amici, colleghi e cittadini potranno rendergli omaggio.

Il funerale si svolgerà nel pomeriggio: il corteo partirà alle 15.00 dal Salone Estense per raggiungere la basilica di San Vittore, dove alle 15.30 sarà celebrata la cerimonia funebre.

Pubblicato il 07 Settembre 2025
