Il FastCross by Night torna ad Arsago Seprio: motocross e spettacolo sotto le stelle

Adrenalina, rombi di motori e curve mozzafiato: sabato 13 settembre torna ad Arsago Seprio l’appuntamento con il FastCross by Night. Una serata che promette emozioni forti, tra gare spettacolari e passione per il motocross, sotto il cielo stellato di fine estate.

Il FastCross by Night, infatti, non è solo una competizione sportiva, ma un vero e proprio evento pensato per coinvolgere pubblico di ogni età. La formula vincente, che mescola gare in notturna, spettacolo e intrattenimento, si rinnova anche quest’anno per regalare un’esperienza carica di energia. Piloti professionisti si sfideranno su un tracciato studiato per esaltare tecnica, velocità e spettacolarità, illuminato da fari e riflettori in un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Nato per celebrare la passione per il motocross in un contesto unico, il FastCross by Night è diventato nel tempo un appuntamento fisso del calendario sportivo di settembre, molto atteso da appassionati e curiosi da tutto il territorio.

L’apertura dei cancelli è prevista nel tardo pomeriggio e il via ufficiale delle competizioni in orario serale. Maggiori dettagli attraverso i canali ufficiali dell’evento.

(foto di Davide Morello)