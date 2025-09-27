Il Rally 1000 Miglia sorride ad Alessandro Re, ottime prove per Crugnola e Buttiglione
Tutti e tre gli equipaggi andati a podio, Crugnola-Sassi, Mabellini-Lenzi e Re-Pozzi hanno potuto acquisire punti preziosi ai fini della graduatoria generale
La Lombardia Rally Cup è tornata a far tappa sulle strade della provincia di Brescia in occasione del Rally 1000 Miglia andato in scena sabato 20 e domenica 21 settembre.
Tutti e tre gli equipaggi andati a podio, Crugnola-Sassi, Mabellini-Lenzi e Re-Pozzi hanno potuto acquisire punti preziosi ai fini della graduatoria generale ma chi, senza dubbi, gioisce maggiormente è il comasco Alessandro Re che, con la Skoda RS di HK, ha potuto incamerare nove punti totali che gli hanno permesso di allungare rispetto a Marco Vozzo, suo naviga nelle prime gare stagionali, e a Moreno Cambiaghi e Giulia Paganoni, tutti e tre non presenti al 1000 Miglia.
Un altro di quelli che hanno approfittato di queste assenze è stato il varesino Andrea Crugnola (Citroen C3 Rally2 FPF) che ha fatto centro per la seconda volta su due: dopo il Laghi è arrivato un altro successo assoluto sempre in coppia con Andrea Sassi, il suo navigatore che con i punti incamerati a Montichiari, balza primo in classifica di Under25 scavalcando l’erbese Federica Mauri (Skoda PA Racing), anch’essa comunque a segno nel weekend ma con solo un punto. Otto punti per il caravatese Loris Buttiglione che con l’ottimo risultato conseguito si conferma primo di Rally5 a bordo della Renault Clio by PRT incrementando di due lunghezze il vantaggio sul valtellinese Michele Barri (Clio Valsesia Motors); il suo naviga Mirko Franzi mette altri sei punti nel carniere.
Ora i concorrenti sono attesi dagli ultimi due appuntamenti che si svolgeranno entrambi nel mese di ottobre. Sabato 4 e domenica 5 in provincia di Bergamo si correrà il Rally del Sebino mentre a fine mese il Trofeo Villa d’Este-Aci Como dove verrà matematicamente assegnato il titolo regionale.
Tutte le informazioni, il montepremi e le classifiche si possono trovare sul sito dedicato alla competizione: www.automobileclublombardia.it
