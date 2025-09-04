Il venerdì in diretta su Radio Materia tra Nepal e chitarre realizzate a mano
La prima settimana di live si chiude con l'appuntamento delle 16,30, protagonista l'associazione Nepal nel cuore mentre alle 18 racconteremo la storia di un giovane liutaio di Sesto Calende
Il venerdì di Radio Materia in diretta è un viaggio tra le vette del Nepal e le note di una chitarra realizzata a mano. La prima settimana di live si chiude con l’appuntamento delle 16,30 con l’associazione Nepal nel cuore che sarà rappresentata da Ngima Sherpa, Emanuela e Carlo mentre alle 18 racconteremo la storia di un giovane liutaio che ha deciso di dedicare la sua vita agli strumenti a corda.
Soci All Time (ore 16,30)
Nella nostra rubrica dedicata al terzo settore, in collaborazione con CSV Insubria, avremo ospiti i volontari di un’associazione che raccoglie fondi attraverso iniziative sul territorio a favore dello sviluppo di quella bellissima terra che è il Nepal.
Chi l’avrebbe mai detto (ore 18,00)
A Sesto Calende le chitarre passano dalle mani di Giuseppe Vassallo, in arte Vax Guitar, giovane liutaio diplomato alla Scuola di Liuteria di Milano. Dopo il tirocinio alla Liuteria Guarnieri di Biella, ha scelto di dedicarsi alla costruzione e alla cura degli strumenti acustici, in particolare chitarre, studiandone a fondo ogni dettaglio fisico e matematico. Da oltre cinque anni accoglie musicisti e appassionati nel suo laboratorio, trasformando ogni intervento in un lavoro di precisione e ascolto
