Varese News

Varese Laghi

Il venerdì in diretta su Radio Materia tra Nepal e chitarre realizzate a mano

La prima settimana di live si chiude con l'appuntamento delle 16,30, protagonista l'associazione Nepal nel cuore mentre alle 18 racconteremo la storia di un giovane liutaio di Sesto Calende

Generico 01 Sep 2025

Il venerdì di Radio Materia in diretta è un viaggio tra le vette del Nepal e le note di una chitarra realizzata a mano. La prima settimana di live si chiude con l’appuntamento delle 16,30 con l’associazione Nepal nel cuore che sarà rappresentata da Ngima Sherpa, Emanuela e Carlo mentre alle 18 racconteremo la storia di un giovane liutaio che ha deciso di dedicare la sua vita agli strumenti a corda.

Soci All Time (ore 16,30)

Nella nostra rubrica dedicata al terzo settore, in collaborazione con CSV Insubria, avremo ospiti i volontari di un’associazione che raccoglie fondi attraverso iniziative sul territorio a favore dello sviluppo di quella bellissima terra che è il Nepal.

Chi l’avrebbe mai detto (ore 18,00)

A Sesto Calende le chitarre passano dalle mani di Giuseppe Vassallo, in arte Vax Guitar, giovane liutaio diplomato alla Scuola di Liuteria di Milano. Dopo il tirocinio alla Liuteria Guarnieri di Biella, ha scelto di dedicarsi alla costruzione e alla cura degli strumenti acustici, in particolare chitarre, studiandone a fondo ogni dettaglio fisico e matematico. Da oltre cinque anni accoglie musicisti e appassionati nel suo laboratorio, trasformando ogni intervento in un lavoro di precisione e ascolto

ASCOLTA IN PODCAST LE PUNTATE PRECEDENTI

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.