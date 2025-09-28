In cento ai Calimali per la seconda domenica di Alfa lungo la Via Francisca

Cento persone, lo stesso entusiasmo di sempre e la voglia di lasciarsi guidare “a passo lento” lungo la Via Francisca del Lucomagno. La seconda delle quattro camminate in programma quest’anno, organizzate in collaborazione con Alfa Srl, ha portato domenica 28 settembre i partecipanti a scoprire i Calimali con un percorso ad anello tra boschi, storie e sorprese.

Ad accompagnare il gruppo è stato Roberto Colombo, che lungo il tragitto ha intrecciato il racconto della storia del territorio con aneddoti e curiosità, trasformando il cammino in un viaggio nel tempo oltre che nello spazio.

La giornata è stata resa ancora più speciale dall’atmosfera del Binario Artigiano, giunto alla sua terza edizione, dove la Via Francisca era presente con uno stand dedicato. All’inizio e al termine della passeggiata, i partecipanti hanno trovato spazio anche per l’arte e la poesia, grazie allo spettacolo proposto dall’associazione Parole in Viaggio, capace di coinvolgere grandi e piccoli. E, come tradizione, non è mancato un momento conviviale con la merenda offerta da Coop Lombardia.

Bello anche l’incontro con il gruppo guidato da Antea Franceschin di ControventoTrekking, che oggi stava percorrendo la quarta tappa della Via Francisca.

Gli ultimi due appuntamenti con Alfa Srl

Domenica 12 ottobre. Salita al Sacro Monte di Varese

Un percorso che unisce il piacere del cammino al fascino della storia e della spiritualità. Partenza ore 14.30

Per iscriversi clicca qui

Domenica 19 ottobre. In Valle Olona da Castiglione a San Pancrazio

Passeggiata tra paesaggi fluviali e testimonianze storiche, dal cuore di Castiglione Olona fino alla chiesa di San Pancrazio. Un’occasione per ammirare la valle, scoprendone flora, fauna e memorie del passato. Partenza ore 14.30

Per iscriversi clicca qui

Per maggiori informazioni scrivere a viafranciscalucomagno@gmail.com