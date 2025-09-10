“Interruzioni Temporali”, la fotografia protagonista al monastero di Cairate

Due visioni, due sguardi, due autori che si confrontano con il tempo e lo spazio attraverso l’obiettivo. Si intitola “Interruzioni Temporali” la mostra fotografica che sarà ospitata dal 13 al 21 settembre 2025 al Monastero di Cairate, con esposizione nei soli fine settimana.

Protagonisti dell’esposizione sono Alex Boldini ed Elisa Martignoni, i cui lavori fotografici verranno allestiti all’interno delle suggestive sale dell’antico complesso di Piazza Giardino delle Badesse, angolo via Pontida.

La mostra verrà inaugurata sabato 13 settembre alle ore 16, con una introduzione a cura di Max Bassi.

La mostra sarà visitabile gratuitamente nei seguenti orari: sabato dalle 14.30 alle 18.30; domenica: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30

L’ingresso è libero e non è richiesta prenotazione.

L’evento è organizzato da Pro Loco Cairate, con il patrocinio del Comune di Cairate.