La condanna della violenza in Palestina e l’appello alla pace dell’Associazione Mazziniana Italiana

La sezione varesina rilancia il comunicato nazionale dell'Associazione che condanna le violenze di Hamas e Jihad ma anche la logica punitiva in atto a Gaza

Rinasce l'associazione mazziniana italiana

L’Associazione Mazziniana Italiana condanna fermamente la violenza di Hamas e della Jihad, espressa nella strage del 7 ottobre 2023, ma rifiuta la logica punitiva contro Gaza. L’Associazione denuncia la pulizia etnica in Palestina, espressa dal governo israeliano di Netanyahu, e rinnova l’appello per un cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e il rispetto dei diritti umani.

L’Associazione si unisce alle sanzioni europee contro i ministri di estrema destra israeliani e chiede al governo italiano di supportarle. Invita le forze democratiche israeliane a rifiutare l’isolamento internazionale e a difendere la democrazia. Inoltre, fa appello alla diaspora palestinese per respingere ogni forma di terrorismo.

Con una dichiarazione congiunta con altre organizzazioni, l’Associazione respinge pericolose generalizzazioni e invita alla cautela nel linguaggio. Il suo messaggio finale si rivolge a israeliani e palestinesi, esortandoli a superare l’odio per intraprendere un percorso comune di pace, libertà e democrazia.

Pubblicato il 24 Settembre 2025
