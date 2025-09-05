Perché è il momento giusto per la manutenzione della caldaia? Ne parliamo con Gualtiero Fiorina della Cna a “La Materia del Giorno”
Venerdì 5 settembre alle 16 Gualtiero Fiorina, responsabile del settore Manutenzioni e Impianti di Cna Lombardia Nord Ovest, risponderà a molte domande sulla manutenzione obbligatoria delle caldaie
Ogni quanto tempo va fatta la manutenzione obbligatoria della caldaia e chi è tenuto a farla eseguire? Quali sono i rischi, sia per la sicurezza che per la salute, se non si effettua la manutenzione nei tempi previsti?
Che differenza c’è tra manutenzione ordinaria e controllo dei fumi, e cosa succede se non si effettuano i controlli obbligatori?
Con la fine dell’state si avvicina il momento della riaccensione degli impianti di riscaldamento, ed è questo il momento migliore per assicurarsi che siano efficienti e sicuri e che tutto sia in regola per quanto riguarda la manutenzione obbligatoria.
Per approfondire questo argomento abbiamo invitato a “La Materia del Giorno” Gualtiero Fiorina, responsabile del settore Manutenzioni e Impianti di Cna Lombardia Nord Ovest.
Venerdì 5 settembre alle 16 Gualtiero Fiorina risponderà a molte domande su come funziona la manutenzione obbligatoria delle caldaie, perché è il momento giusto per farla e cosa rischia chi non fa i controlli.
Nella sala video dove intervisteremo i nostri ospiti c’è una tribuna con 25 posti per assistere in presenza all’evento. Abbiamo ancora qualche posto. Vi aspettiamo.
Prenotate qui
