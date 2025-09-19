La memoria di un ferroviere antifascista rivive a Luino

Un capostazione abruzzese, trasferito per punizione dalla costa ai monti e infine sulle rive del lago Maggiore, a Meina. È la parabola di Ercole Luciani, ferroviere antifascista che attraversò la prima metà del Novecento pagando con l’isolamento e lo sradicamento la sua scelta di non piegarsi al regime. La sua vicenda personale, intrecciata alla geografia del Verbano, rivive oggi grazie al libro Un capostazione al confino. Vicissitudini di un ferroviere antifascista (4 Punte Edizioni, collana Le Rocce), curato da Emma, Silvia e Maria Luciani.

Il volume sarà presentato a Luino sabato 20 settembre alle ore 16.00, nel Salone Doganale della stazione ferroviaria, luogo simbolico che restituisce al racconto la concretezza dei binari e delle frontiere.

All’incontro interverranno Emma Luciani, nipote del capostazione e curatrice degli scritti, Antonella Sonnessa, vicesindaca di Luino, e Vittore Brunazzo, referente ANPI della sezione di Azzate.

La storia di Luciani non è solo memoria familiare, ma testimonianza viva di un’Italia che ha conosciuto il confino politico, l’esilio e la sorveglianza, e che ha visto nella ferrovia – spazio di lavoro e insieme di transito – un luogo di resistenza quotidiana.

L’appuntamento è organizzato con il sostegno della Nuova Pro Loco e del Comune di Luino. L’ingresso è libero.