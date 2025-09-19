La memoria di un ferroviere antifascista rivive a Luino
Il volume "Un capostazione al confino" sarà presentato sabato 20 settembre alle 16 nel Salone Doganale della stazione ferroviaria. Presente la nipote di Ercole Luciani, ferroviere antifascista
Un capostazione abruzzese, trasferito per punizione dalla costa ai monti e infine sulle rive del lago Maggiore, a Meina. È la parabola di Ercole Luciani, ferroviere antifascista che attraversò la prima metà del Novecento pagando con l’isolamento e lo sradicamento la sua scelta di non piegarsi al regime. La sua vicenda personale, intrecciata alla geografia del Verbano, rivive oggi grazie al libro Un capostazione al confino. Vicissitudini di un ferroviere antifascista (4 Punte Edizioni, collana Le Rocce), curato da Emma, Silvia e Maria Luciani.
Il volume sarà presentato a Luino sabato 20 settembre alle ore 16.00, nel Salone Doganale della stazione ferroviaria, luogo simbolico che restituisce al racconto la concretezza dei binari e delle frontiere.
All’incontro interverranno Emma Luciani, nipote del capostazione e curatrice degli scritti, Antonella Sonnessa, vicesindaca di Luino, e Vittore Brunazzo, referente ANPI della sezione di Azzate.
La storia di Luciani non è solo memoria familiare, ma testimonianza viva di un’Italia che ha conosciuto il confino politico, l’esilio e la sorveglianza, e che ha visto nella ferrovia – spazio di lavoro e insieme di transito – un luogo di resistenza quotidiana.
L’appuntamento è organizzato con il sostegno della Nuova Pro Loco e del Comune di Luino. L’ingresso è libero.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.