La provinciale del lago resta chiusa tra Porto Ceresio e Brusimpiano, martedì inizia la rimozione della frana

Resta chiusa sicuramente anche oggi e domani la strada provinciale tra Porto Ceresio e Brusimpiano, nuovamente chiusa da martedì scorso a causa di una seconda frana scesa dal fianco della montagna all’altezza della località Montelago.

Anas aveva ipotizzato la riapertura per oggi, «ma – spiega Chiara Catella, responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Brusimpiano – la situazione è più complicata di come era apparsa durante i primi sopralluoghi. Come Comune ci siamo attivati e domani inizieranno da parte nostra i lavori per la rimozione di fango e sassi ma non è possibile adesso dire quando la strada sarà riaperta».

Vista dal basso la frana sembra relativamente grossa, ma le foto scattate dall’alto dai Vigili del fuoco fanno ben comprendere come la situazione sia complicata: lo smottamento che ha trascinato sulla sede stradale molto materiale interessa una grossa striscia del fianco della montagna, scavata dalle acque del torrente ingrossato dalla pioggia caduta in gran quantità la scorsa settimana.

Nella foto si nota chiaramente anche il corso del torrente, incanalato grazie ai lavori finanziati da Regione Lombardia e Comunità montana del Piambello, che ha salvato l’abitato di Montelago: «Senza quell’intervento, peraltro ancora in corso di completamento, il torrente con il suo carico di detriti invece di riversarsi sulla strada sarebbe arrivato diretto sulle case», dice il sindaco di Brusimpiano Fabio Zucconelli.

Intanto l’attenzione alle previsioni meteo è massima. In caso di ulteriori piogge la situazione potrebbe diventare ancora più critica, allungando i tempi per la riapertura della strada.

Nella foto scattata dall’alto dai Vigili del Fuoco si vede bene la curva in alto a destra: è il corso del torrente incanalato grazie ai lavori che hanno salvato l’abitato di Montelago