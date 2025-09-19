La testimonianza di Rosa: dal dramma dell’incidente al libro che dà voce alle vittime
Investita sulle strisce pedonali, Rosa ha presentato "Urlo dentro per non disturbare fuori" insieme allo Studio Risarcimenti e Consulenze di Gallarate, in una serata dedicata alla sicurezza stradale
Una sala raccolta, un pubblico silenzioso e un tema che tocca corde profonde. Martedì sera, nello spazio culturale Materia di VareseNews, si è parlato di sicurezza stradale partendo da una storia concreta: quella di Rosa Annecca (ritratta nella foto insieme a Fabio Levato, a sinistra, e Giovanni Cerutti, a destra), cittadina di Novara, che quattro anni fa è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali.
Da quell’incidente è nato un lungo percorso legale e terapeutico che ha portato, infine, a un libro: Urlo dentro per non disturbare fuori. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con lo Studio Risarcimenti e Consulenze di Gallarate, che ha seguito Rosa nel suo iter.
Ad aprire la serata, l’introduzione dello staff di VareseNews: Materia come luogo di incontro, di storie del territorio, e anche di sensibilizzazione. «Al di là dei numeri – è stato sottolineato – dietro ogni incidente ci sono vite sconvolte, famiglie intere che cambiano ritmo e progetti».
La parola è passata quindi a Giovanni Cerutti e Fabio Levato, dello Studio Risarcimenti e Consulenze. Da dieci anni operano a Gallarate nel campo dell’infortunistica stradale, della responsabilità civile e degli infortuni sul lavoro. Hanno raccontato come, nel caso di Rosa, il rapporto sia andato oltre la pratica professionale: «L’abbiamo conosciuta dopo l’incidente, investita sulle strisce pedonali a Novara. L’abbiamo accompagnata nel percorso medico e psicologico, sostenendo la famiglia nelle scelte più difficili».
Cerutti ha portato alcuni dati nazionali per contestualizzare: nel 2024 in Italia sono morte sulle strade 3.030 persone e i feriti sono stati 233.000, con 173.000 incidenti con lesioni. Distrazione, mancata precedenza e velocità restano le principali cause. «La distrazione al volante è la prima causa – ha sottolineato – oggi tutti abbiamo in tasca un telefono, basta uno sguardo altrove per tre o quattro secondi e a determinate velocità si percorrono decine di metri senza vedere nulla».
Un quadro che non vuole però ridursi a fredda statistica. «Il nostro lavoro – ha aggiunto – non è soltanto ottenere risarcimenti: cerchiamo di far capire alle compagnie assicurative chi c’è dietro a un numero di sinistro. La “personalizzazione” è questo: mostrare quanto un incidente sconvolga davvero la vita di una persona e dei suoi cari».
Dopo l’introduzione tecnica, è arrivato il momento di Rosa. Visibilmente emozionata, ha ringraziato il pubblico e lo Studio per l’accompagnamento: «Il libro nasce come effetto terapeutico per me. Scrivere era un modo per tirare fuori quello che avevo passato e che vivevano anche le persone intorno a me. Non ci sono solo io che ho subito un incidente: l’incidente lo ha subito anche la mia famiglia».
Di quel giorno, il 25 novembre 2021, non ricorda nulla: un pomeriggio piovoso, un volo di sei metri e il risveglio in terapia intensiva. «Tutto quello che racconto nel libro e che non ricordo mi è stato documentato e raccontato nel frattempo», ha spiegato. L’incidente le ha provocato fratture diffuse su tutta la parte destra del corpo: dal trauma cranico alla caviglia, passando per bacino, sacrale, ginocchio, omero e faccia. «Ero una ballerina, andavo in moto, portavo i tacchi alti. Oggi non posso fare nessuna di queste tre cose».
La degenza è stata lunga. Dopo un mese in ortopedia all’ospedale di Novara, Rosa è stata dimessa ma allettata: «Sarei dovuta andare in un’altra struttura, ma la mia famiglia ha deciso di curarmi a casa. Per quasi un anno sono rimasta a letto». In questo periodo la figlia ha stravolto la propria vita per assisterla, insieme al compagno e al fratello Andrea. «La mia fede sono i miei figli – ha detto Rosa – nessuna mamma vorrebbe vederli soffrire vedendo la propria madre in quello stato».
Oltre al danno fisico c’è il trauma psicologico, che Rosa non nasconde: soffre della sindrome del sopravvissuto, spaventata da rumori improvvisi, incapace per anni di uscire da sola. «Il solo rumore di un cucchiaino che cade a terra mi provoca una paura che non riesco a spiegare». Ancora oggi attraversa solo con semafori pedonali e racconta episodi di automobilisti che passano col rosso incuranti dei pedoni.
Il percorso medico-legale, necessario per ottenere un risarcimento, ha rappresentato un ulteriore trauma: «Già vivi sapendo che la tua vita è cambiata. Poi vieni sottoposta a una visita dove non sei nulla, non ti guardano nemmeno in faccia». Lo Studio ha stimato un danno del 65% di invalidità permanente, più della metà dell’integrità precedente.
Eppure da questa ferita è nata una voce. «Ho pensato che la cosa peggiore sarebbe stata perdere me stessa. Ho un motto che dico sempre: barcollo ma non mollo». La scrittura è diventata lo strumento per ricominciare, forse più efficace dello stesso percorso psicologico. «Se anche una sola persona si riconoscerà in queste pagine e troverà un po’ di forza, allora sarà servito a qualcosa».
Nel libro compaiono anche momenti di vita familiare: Rosa è diventata nonna due volte durante la convalescenza, con sentimenti contrastanti. «Sono felice e onorata di essere nonna, fortunata perché sono viva e posso vedere i miei nipoti, ma io non posso fare la nonna come vorrei».
L’incontro a Materia ha reso evidente il doppio volto di ogni incidente: la vittima primaria e chi lo provoca. Cerutti ha ricordato che nel caso di Rosa l’investitore si è presentato per scusarsi: «Anche quella persona porta il peso di avere rovinato una vita. È un doppio dramma».
Per questo, la serata è stata anche un appello alla prevenzione, rivolto soprattutto ai giovani. «Quella fra i venti e i ventinove anni è la fascia con più vittime – ha spiegato Cerutti – spesso tornano da una serata in quattro o cinque in auto, fra distrazione, alcol, sostanze e telefonini».
Il progetto ora proseguirà nelle scuole e nelle biblioteche del territorio, fra Varese e Novara. «Se qualcuno conosce insegnanti o dirigenti scolastici – ha detto lo Studio – siamo disponibili a portare questo incontro ai ragazzi che stanno per prendere la patente». Il prossimo appuntamento sarà il 3 ottobre a Novara, in biblioteca.
La conclusione della serata è stata affidata a Rosa: «Il libro è anche per essere d’aiuto agli altri, non solo a me stessa. Dopo il primo momento di attenzione ci sono vite che vanno avanti e che devono continuare». Un messaggio semplice, che va oltre la cronaca e i numeri: dietro ogni incidente c’è una storia, e raccontarla può aiutare a salvarne altre.
Guarda il video della serata
Ascolta “Pillole di Materia”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
ccerfo su Ogni domenica contro l'orrore, a Varese la protesta che non si ferma
Alberto Gelosia su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.