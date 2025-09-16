L’esercito di Israele invade la Striscia: carri armati anche a Gaza City

Gli ammassamenti di militari e mezzi al confine con la Striscia di Gaza segnalati nei giorni scorsi erano il preludio, da parte dell’esercito israeliano, dell’imminente offensiva di terra che ha preso il via nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 settembre.

L’esercito è entrato nella Striscia con i carri armati diretti a Gaza City: secondo fonti di stampa l’offensiva ha causato nelle prime ore decine di morti mentre una parte della popolazione sta evacuando dalle proprie abitazioni in una zona già martoriata in modo pesante dai bombardamenti dei mesi scorsi.

L’agenzia Ansa, che cita i media della Striscia, parla di 37 attacchi in 20 minuti da parte dell’Idf con la conseguente fuga di massa dalla zona nord-occidentale della principale città della Striscia dove i tank israeliani sarebbero arrivati fino nel centro.

Nelle stesse ore, accanto ai proclami dei ministri di Israele che confermano la potente azione di terra, si registra anche la presa di posizione di Donald Trump, il quale ha esortato Hamas a non utilizzare come scudi umani gli ostaggi israeliani ancora detenuti nei tunnel che corrono sotto Gaza. I familiari degli ostaggi, nel frattempo, si sono diretti verso la residenza del premier israeliano Benjamin Netanyahu per chiedere di fermare l’azione militare, temendo per la sorte dei loro congiunti.