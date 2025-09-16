L’esercito di Israele invade la Striscia: carri armati anche a Gaza City
L'attesa e imponente offensiva di terra dell'Idf è scattata nella notte: decine di morti e fughe di massa dalle zone interessate all'attacco
Gli ammassamenti di militari e mezzi al confine con la Striscia di Gaza segnalati nei giorni scorsi erano il preludio, da parte dell’esercito israeliano, dell’imminente offensiva di terra che ha preso il via nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 settembre.
L’esercito è entrato nella Striscia con i carri armati diretti a Gaza City: secondo fonti di stampa l’offensiva ha causato nelle prime ore decine di morti mentre una parte della popolazione sta evacuando dalle proprie abitazioni in una zona già martoriata in modo pesante dai bombardamenti dei mesi scorsi.
L’agenzia Ansa, che cita i media della Striscia, parla di 37 attacchi in 20 minuti da parte dell’Idf con la conseguente fuga di massa dalla zona nord-occidentale della principale città della Striscia dove i tank israeliani sarebbero arrivati fino nel centro.
Nelle stesse ore, accanto ai proclami dei ministri di Israele che confermano la potente azione di terra, si registra anche la presa di posizione di Donald Trump, il quale ha esortato Hamas a non utilizzare come scudi umani gli ostaggi israeliani ancora detenuti nei tunnel che corrono sotto Gaza. I familiari degli ostaggi, nel frattempo, si sono diretti verso la residenza del premier israeliano Benjamin Netanyahu per chiedere di fermare l’azione militare, temendo per la sorte dei loro congiunti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.